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Путин и Лукашенко продолжат переговоры в Сочи во вторник

27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин во вторник продолжит общение с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Президент сегодня продолжает оставаться в Сочи. Сегодня также продолжится его общение с президентом Беларуси Лукашенко», – сообщил представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что российский лидер также посвятит значительную часть дня вопросам сезонных полевых работ в стране и проведет по видеосвязи соответствующее совещание. Планируется, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы Краснодарского и Ставропольского краев Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В понедельник в сочинской резиденции Бочаров ручей Путин и Лукашенко обсудили, в том числе, вопросы экономики, союзные программы и поставки калийных удобрений. Белорусский лидер рассказал, что проанализировал все ранние договоренности и поручения для правительств обеих стран и остался доволен результатами.



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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
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