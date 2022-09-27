Путин и Лукашенко продолжат переговоры в Сочи во вторник

Песков добавил, что российский лидер также посвятит значительную часть дня вопросам сезонных полевых работ в стране и проведет по видеосвязи соответствующее совещание. Планируется, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы Краснодарского и Ставропольского краев Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В понедельник в сочинской резиденции Бочаров ручей Путин и Лукашенко обсудили, в том числе, вопросы экономики, союзные программы и поставки калийных удобрений . Белорусский лидер рассказал, что проанализировал все ранние договоренности и поручения для правительств обеих стран и остался доволен результатами.