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Путин и Лукашенко продолжат переговоры в Сочи во вторник
27.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит общение с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает
Песков добавил, что российский лидер также посвятит значительную часть дня вопросам сезонных полевых работ в стране и проведет по видеосвязи соответствующее совещание. Планируется, что в мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы Краснодарского и Ставропольского краев Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В понедельник в сочинской резиденции Бочаров ручей Путин и Лукашенко
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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