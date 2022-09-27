Всемирный день туризма: в Беларуси подготовили для путешественников необычные маршруты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня любители путешествий отмечают Всемирный день туризма. После ковидного провала отрасль восстанавливается. Беларусь, например, наряду с традиционным отдыхом в санаториях предлагает шоп-туры выходного дня, прогулки по экотропам и экстремальный туризм. Какие направления сейчас популярны в республике, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Разжечь огонь без спичек и построить шалаш без топора, спасти тонущего и спуститься с высоты. Все это Сергей Гращенко отработал на себе, и теперь учит других – он открыл курсы по выживанию, которые сразу стали популярными.

«В последние годы увеличился спрос на курсы выживания. В основном, это связано, наверное, с тем, что закрыты некоторые направления для туризма. В этом году были такие, которые просили: если кто-то откажется, запишите нашего ребенка», – рассказал инструктор по выживанию Сергей Гращенко.

Минчанка Дарья Бобрович прошла курсы четыре раза. Перестала бояться темноты и высоты.

«Наш марш-бросок – 42 километра. Всю дорогу меня не покидали чувства: «Зачем я это делаю, лучше бы я сейчас была на шезлонге, лежала на озере». Но когда ты доходишь до дома, это просто неимоверное чувство преодоления себя, и неимоверное чувство преодоления этого мира и достижения своей цели. Такие чувства ты не получишь нигде, кроме как в этом лагере», – поделилась участница курсов по выживанию Дарья Бобрович.

В этом году туроператоры отмечают приток гостей из России . Только за первую половину 2022-го Беларусь посетили более трехсот тысяч человек. Это связано и с открытием наземных границ в Союзном государстве после пандемии. Популярны шоп-туры выходного дня, традиционное санаторно-курортное лечение и отдых в агроусадьбах. Осваивают белорусский маршрут и жители других стран СНГ.

«Мы соскучились по тем странам, которые входили в бывший СССР, и, как раз поколение, которое застало то время, они с определенной ностальгией посещают именно вот эти объекты. Так же я заметил, что прибывают из республики Узбекистан, очень много туристов из Российской Федерации», – рассказал советник департамента гуманитарного сотрудничества Исполкома СНГ Александр Дубковский.

В Минске пройдет и Совет СНГ по туризму. Одна из ключевых тем – разработка новых маршрутов по странам Содружества, интересных и доступных по цене. Особое внимание – к Центральной Азии и Кавказу.

«Культура там совершенно другая. А для туриста главное – получить впечатления, наполниться другой культурой, привезти какие-то сувениры, попробовать другую и вкусную еду. Потому что гастрономический туризм всегда на первых позициях», – отметила директор департамента Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Воронович.

«Драгоценное ожерелье Содружества» – это новый туристический проект, который сейчас разрабатывают в СНГ. Белорусская часть маршрута пройдет через Мирский и Несвижский замки, мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой» и Хатынь.