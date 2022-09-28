Для туристов СНГ подготовили международный тур «Драгоценное ожерелье Содружества»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ готовят новый маршрут для путешествий «Драгоценное ожерелье Содружества». Каждое государство уже предложило объекты, которые войдут в международный тур. Чем туристов будет привлекать Беларусь, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Новый туристический маршрут «Драгоценное ожерелье Содружества» пройдет через все страны СНГ. Условие для всех объектов одно: у них должна быть развитая инфраструктура, выстроенные маршруты и транспортная доступность.



«Мы хотим включить в этот проект и те объекты, культурные объекты, входящие в Шелковый путь. Каждая страна СНГ должна подготовить свои предложения, это не больше 10 известных объектов, которые посещают туристы в каждой стране», –отметил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов.

Беларусь в проекте представила и исторические, и культурные объекты. В списке Брестская крепость, Хатынь, Беловежская пуща и замки.

Мирский – один из самых посещаемых. Вокруг памятника XVI века витают исторические легенды. Молодожены верят: если поженятся здесь, брак будет таким же прочным, как стены величественного сооружения.



«В портретном зале можно организовать торжественную церемонию бракосочетания. Для посетителей это возможность погулять по музейным экспозициям, побывать на обзорных, тематических экскурсиях, экскурсиях с элементами театрализации и дегустации», – сказала заместитель директора по научной и просветительской работе Мирского замк Ольга Новицкая.

Общий международный проект – возможность развивать и внутренний туризм. И местные, и иностранцы выбирают отдых на белорусских озерах и в лесах. Привлекают их и агроусадьбы. Сегодня в стране их более трех тысяч.

«Если сравнивать с 2021 годом, у нас экспортная выручка от туризма выросла на 30%, количество пребываний в республике увеличилось за семь месяцев в два раза. За прошлый год построено, модернизировано более 20 крупных объектов, связанных с развитием туризма», – отметил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик.

Узнать о быте и культуре своей страны предлагает и Таджикистан. Он тоже подключился к туристическому проекту. Предложили пять направлений. Например, Гиссарское. Это был один из главных городов для караванщиков. Сегодня крепость – музей под открытым небом.



«В 327 году до нашей эры здесь был Александр Македонский, в начале VIII века – наместник Хорасана Кутейба ибн Муслим, в XIII веке – сын Чингисхана Чагатай, в XIV веке – Тамерлан, в XVI веке – основатель империи Моголов Бабур Мирза. И последний правитель, кто здесь жил, это эмир Бухары», – отметил заведующий отделом музея историко-культурного заповедника Гиссара Акмал Хомидов.

После того как список объектов утвердят, начнется работа над логистикой. Бонус в таком туре – между странами СНГ работает безвиз.