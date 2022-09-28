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Для туристов СНГ подготовили международный тур «Драгоценное ожерелье Содружества»
28.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны СНГ готовят новый маршрут для путешествий «Драгоценное ожерелье Содружества». Каждое государство уже предложило объекты, которые войдут в международный тур. Чем туристов будет привлекать Беларусь, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Новый туристический маршрут «Драгоценное ожерелье Содружества» пройдет через все страны СНГ. Условие для всех объектов одно: у них должна быть развитая инфраструктура, выстроенные маршруты и транспортная доступность.
Беларусь в проекте представила и исторические, и культурные объекты. В списке Брестская крепость, Хатынь, Беловежская пуща и замки.
Общий международный проект – возможность развивать и внутренний туризм. И местные, и иностранцы выбирают отдых на белорусских озерах и в лесах. Привлекают их и агроусадьбы. Сегодня в стране их более трех тысяч.
«Если сравнивать с 2021 годом, у нас экспортная выручка от туризма выросла на 30%, количество пребываний в республике увеличилось за семь месяцев в два раза. За прошлый год построено, модернизировано более 20 крупных объектов, связанных с развитием туризма», – отметил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик.
Узнать о быте и культуре своей страны предлагает и Таджикистан. Он тоже подключился к туристическому проекту. Предложили пять направлений. Например, Гиссарское. Это был один из главных городов для караванщиков. Сегодня крепость – музей под открытым небом.
После того как список объектов утвердят, начнется работа над логистикой. Бонус в таком туре – между странами СНГ работает безвиз.
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Чем туристов будет привлекать Беларусь, узнала корреспондент «МИР 24».
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