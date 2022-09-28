Красное золото: как собирают и что готовят из клюквы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Клюкву в Беларуси называют красным золотом. В этом году из-за летней жары урожай хуже прошлогоднего. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович отправилась за ягодами в Миоры – клюквенную столицу Беларуси.

За день Кася Казаченок может и килограммов 40 ягод собрать. Она живет рядом с болотом Ельня – это самое «клюквенное» место Беларуси. Но в этом году рекордов не получится, считает Кася. Урожай хуже прошлогоднего.

«Ее было как насыпано. Вот так руками черпаешь, черпаешь. Пятилитровое ведерко – полчаса. В этом году медленно, потому что меньше клюквы. Хоть цвела она красиво. Но была потом засуха», – рассказала жительница Миорского района Кася Казаченок.

Ягодный промысел на болоте – дело непростое. Не знаешь мест, можно и в трясину провалиться. Да и идти по мху тяжело. Здесь километр – за три.

«На Ельне клюква отличается тем, что она самая крупная, самая налитая, настолько ягода удачная. Но не всем дойти до нее можно. Только знатоки тех троп, где растет хорошая клюква, могут попасть в те места», – сказала заместитель директора Дисненского лесхоза Валентина Шимукович.

Болото Ельня расположено рядом с городом Миоры, «клюквенной столицей» Беларуси. На здешних рынках и ярмарках местные и продают тяжелым трудом добытый урожай. В среднем за килограмм просят 10 белорусских рублей. Это приблизительно 230 российских.

«Вкусная, спелая. Поздно сезон открылся, поэтому она вся созрела хорошо», –пояснила сборщица клюквы Жанна Колегина.

Закупочные оптовые цены на клюкву начали расти. В некоторых районах стартовали с трех белорусских рублей за килограмм, а теперь и до шести доходит. Это 140 российских. По прогнозам цены могут подняться еще выше. В сезон простуд белорусы активно покупают полезную ягоду для заготовок, например, для варенья.

«Клюква, лимон, апельсин, сахар. Еще можно добавить немного меда. Хранится хорошо», – поделилась рецептом жительница Миор Инна Колонтай.

Из этой ягоды в Беларуси делают и популярный десерт – клюкву в сахарной пудре. Драже с кислинкой стали кулинарным брендом страны, который туристы покупают в качестве сувенира.