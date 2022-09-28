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Новый социальный проект поможет женщинам Беларуси раскрыть свой потенциал
28.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инициативных белорусских женщин поддержат. Для этого в стране откроют 46 специальных центров, передает «МИР 24».
Белорусский союз женщин и один из крупнейших банков страны запустили совместный социальный проект. Его цель – помочь женщинам раскрыть свой потенциал. Для этого заработают центры, где будут проходить занятия на разные темы.
«Как подбирать гардероб, как правильно ходить в магазин. Психологические мероприятия: как познать себя, как избавиться от страхов; финансовая грамотность и бизнес-направления, как правильно себя подать в обществе, при встрече с работодателем либо при заключении возможных сделок», – рассказала заместитель председателя правления банка Юлия Ясинская.
Несколько учреждений уже начали работу в областных центрах Беларуси.
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В стране откроют 46 специальных центров, где будут проходить занятия на разные темы.
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