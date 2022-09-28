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Погода в СНГ: резко похолодало на востоке и севере Казахстана, белорусов приглашают на фотосафари

28.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волна холода в Москве отступает. Южный ветер доберется до российской столицы к четвергу. А сегодня в городе пасмурно и сыро. Днем плюс 11. Такая температура характерна скорее для середины октября, сообщили в центре «Фобос». О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Суровый сценарий разыгрывает погода на большей части Казахстана. Пронизывающий ветер, порывами до 28 метров в секунду, дождь со снегом и туман. Штормовое предупреждение объявили сразу в нескольких областях. Резко похолодало на востоке и севере республики. Жители Петропавловска настраиваются на волну холода. Накануне в городе шел снег. Ночью температура упала до минус пяти. Зябко не только на улице. Несмотря на то, что отопительный сезон в самом северном городе республики уже начался, не во всех квартирах горячие батареи. Во многих многоэтажках, согласно графику подачи, тепло появится только к 4 октября.

Беларусь

В Минске всего плюс 13 и небо хмурится. Держите зонтик при себе – местами идет небольшой дождь. Тех, кто хочет добавить ярких красок в пасмурные дни, Национальный парк «Припятский» приглашает на фотосафари. В полесской глубинке в начале октября участники будут снимать красивые пейзажи и диких животных.

Кыргызстан

Бархатный сезон в Кыргызстане цепляется за тепло. Сегодня в Бишкеке плюс 22. Комфортным будет и финал сентября. А вот октябрь с первых чисел проявит характер. Обрушит температуру на семь-восемь градусов. Скажут свое слово и осадки.
Пока же дожди взяли паузу. Фермеры торопятся убрать урожай. По всей стране уже намолотили свыше миллиона тонн зерна, это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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