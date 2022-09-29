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Дома в белорусских деревнях станут дешевле

29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жилье в Беларуси подешевеет. Дома в сельской местности будут строить с меньшими затратами. Такую задачу поставил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщает «МИР 24».

По его словам, недвижимость, в том числе и арендная, для работников сельскохозяйственных организаций должна быть доступна по цене. Ведомствам поручено удешевить древесину для строительства жилья и расширить собственную торговлю.

«Госконтроль проверил и сравнил цены в коммерческих структурах, у посредников и на нашей фирменной точке в Дзержинске. Оказалось, что балки, стропила, основные элементы дома в два раза дешевле у лесхозов, а пиломатериалы дешевле от 30% до 70%», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Все материалы для будущих домов: блоки, кирпич, цемент, шифер – отечественного производства. Значительная часть при строительстве приходится на деревянные конструкции. Например, кровлю, пол и дверные блоки.

«Внимательно рассматриваем цену на деревянные изделия, деревянные конструкции. Безусловно, есть определенные резервы, чтобы сэкономить на стоимости жилья в сельской местности», – рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

В ближайшее время министерства и ведомства представят расчеты стоимости материалов из дерева и работ при строительстве, чтобы обосновать удешевление деревянного жилья в сельской местности.



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Ведомствам поручено удешевить древесину для строительства жилья и расширить собственную торговлю.
 
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