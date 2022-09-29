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Дома в белорусских деревнях станут дешевле
29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жилье в Беларуси подешевеет. Дома в сельской местности будут строить с меньшими затратами. Такую задачу поставил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщает «МИР 24».
По его словам, недвижимость, в том числе и арендная, для работников сельскохозяйственных организаций
Все материалы для будущих домов: блоки, кирпич, цемент, шифер – отечественного производства. Значительная часть при строительстве приходится на деревянные конструкции. Например, кровлю, пол и дверные блоки.
«Внимательно рассматриваем цену на деревянные изделия, деревянные конструкции. Безусловно, есть определенные резервы, чтобы сэкономить на стоимости жилья в сельской местности», – рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
В ближайшее время министерства и ведомства представят
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Ведомствам поручено удешевить древесину для строительства жилья и расширить собственную торговлю.
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