История о том, как могилевский бизнес на тату замахнулся на Бразилию

Источник материала: ProBusiness



Ирина Лосева. Фото из архива героини.

«Я всегда занималась тем, о чем мечтала», — говорит Ирина Лосева из Могилева. Более 20 лет она делает людям тату. Сейчас у девушки 2 салона татуировки и перманентного макияжа в Могилеве и в Минске, а также онлайн-школа, которая обучает желающих по всему миру. С какими сложностями предприниматель может столкнуться в этой сфере, читайте в нашей статье.

— С 7 лет я хотела делать татуировки, — вспоминает Ирина. — В 14 лет познакомилась с компанией ребят: один из них делал тату самодельной машинкой — там был моторчик от магнитофона «Беларусь»! Так как я с детства хорошо рисовала, ко мне стали обращаться за эскизами.

Как-то этот знакомый предложил мне самой попробовать сделать тату. Посмотрел, что у меня получилось, отдал все свое оборудование и сказал: «Продолжай». Так я начала делать татуировки и копить деньги на хорошее оборудование.

Попутно я набивала татуировки себе, ходила в одну студию как клиент. Там обратили внимание на мои рисунки, спросили, кто их делал. В итоге вышли на разговор про то, что я сама работаю как мастер и рисую, предложили принести портфолио, взяли на работу. Мне было 19 лет, и в этом салоне я проработала мастером около 5 лет.

Не хватало денег в найме — пришлось открыть свое дело

Зарплата у меня была невысокая — определенный процент от стоимости услуги. Денег не хватало — и я решила попробовать работать на себя. Были небольшие накопления — $ 3000, собирала на машину. Подумала: «Если я открою бизнес, то и на машину заработаю, а если ничего не получится — так и машина мне незачем!».

И не пожалела: уже через несколько месяцев купила себе первый автомобиль.

Стартовые $ 3000 распределились так: $ 1000 ушла на оплату аренды небольшого кабинета на несколько месяцев вперед, $ 2000 — на основное оборудование, пигменты, небольшой ремонт, кушетку, оформление документов.

Так 13 лет назад появилась студия «Tattoo Style», мне было 24 года. Это была первая узконаправленная студия татуировки в Могилеве: до того в салонах работали приходящие тату-мастера. Сначала мы делали только татуировки, сейчас у нас 50/50 услуги по татуажу и перманентному макияжу.





Я трудоголик: первое время работала одна практически без выходных, мне это нравилось. В день у меня могло быть от 5 до 8 клиентов на маленькие работы, а объемная тату могла занимать несколько дней. Позже пришлось нанимать мастеров: у меня запись была на 6−9 месяцев вперед, а некоторые клиенты хотели попасть пораньше. В нон-стоп режиме я работала лет 7, c перерывом на роды в несколько дней — да и рожать меня увезли с рабочего места.

Клиентам — от 14 до 85 лет

Большая часть моих клиентов — уже состоявшиеся, платежеспособные, осознанные люди в возрасте от 30 до 45 лет. Среди них много творческих людей — музыканты, актеры, много иностранцев — некоторые специально приезжали из Швейцарии, Германии, Италии, Америки, Канады.

Самые «возрастные» клиенты в сфере тату — люди 60−65 лет. Часто приходят несовершеннолетние: им мы набиваем рисунок только с разрешения родителей.

Срок «жизни клиента» разный. Кто-то делает себе одну татуировку за жизнь — и все. Есть те, кто «забиваются» до тех пор, пока практически не заканчивается свободное место на теле. На моей памяти около 20 клиентов, которые приходят ко мне с начала моей работы раз в 2−3 года. Есть люди, которые «забиваются» поколениями — деды, отцы, дети.

Тату делают в любых местах: на ухе, на голове, на языке, на губе. Даже на пятках, хотя за пару месяцев татуировка там точно сотрется. Иногда я отговариваю молодых людей делать тату на лице, на кистях рук — в нашей стране они могут помешать найти работу в офисе, в банках, в госорганах. Но если тату закрыто одеждой, то проблем не будет.

«Зреет» клиент обычно полгода-год: смотрит работы, присматривается к мастеру, может прийти на консультацию. Все-таки это выбор на всю жизнь. Рисунок для тату обычно подбирают в Интернете, в Pinterest, это может быть любая картинка и исходник. Мастер может помочь с побором готовых эскизов или нарисовать эскиз в Photoshop.





Кроме татуировок на теле, мы делаем перманентный макияж всех частей тела — брови, веки, губы. Одно время были популярны родинки над губой. Самый возрастной клиенткой у нас была дама 82 лет, она делала перманент бровей. Так как перманент нужно обновлять каждые 1,5−2 года, такие клиенты ходят к мастеру систематически.

В Могилеве средний чек на перманентный макияж 200−250 белорусских рублей ($ 80−100), в Минске — 300−350 рублей ($ 120−140) и выше. Тату размером с ладошку в среднем обходится около 200 рублей ($ 80).

Открыла школу и магазин для мастеров тату

Первые желающие учиться у меня появились лет 13 назад, на консультации приходили даже взрослые коллеги. Наверное, половина мастеров Могилева — мои ученики. При этом я тогда развивалась органично, сама по себе, без всяких бизнес-планов и целей. А 7 лет назад отучилась в России на сертифицированного тренера по перманентному макияжу — и сейчас могу уже профессионально помочь начинающим мастерам.





В Минске в марте прошлого года открыла студию «PMU-style» — это сокращение от слов «permanent make up». Я не хотела второй салон татуировок в Беларуси, просто нужна была площадка для обучения: ездить в Могилев не всем удобно. У нас проходят ежемесячные курсы повышения квалификации для мастеров перманентного макияжа, мастер-классы и базовые курсы «с нуля» для тату-мастеров. В каждом «потоке» учится 12−15 учеников.

Сертификата государственного образца на эту деятельность не существует — она не лицензируется. Я могу выдавать только сертификат внутреннего образца.

Но, если честно, была бы только «за», если бы законодательство изменилось, и в профессии остались бы те, кто подходит к обучению серьезно и не учит или работает «на коленке». У многих еще есть какие-то стереотипы относительно перманентного макияжа — синие брови на лбу, губы за контуром и так далее. Чтобы разрушить эти установки, проводим «День открытых дверей», когда любой, кто хочет обучиться этой профессии, может прийти и послушать презентацию, иногда мы показываем работу на модели. Наша цель — донести, что это безопасно и эстетично.





Кроме нас, в Беларуси есть и другие школы по обучению татуировкам, несколько десятков только в Минске. Мы обмениваемся опытом, вместе проводим мероприятия, конференции, чемпионаты, топовые мастера выступают спикерами либо судьями. Мы не конкуренты, а коллеги.

7 лет назад я открыла в Могилеве магазин с продукцией для мастеров перманентного макияжа: там продаются аппараты, пигменты и другие расходники. Изначально это было сделано для того, чтобы люди могли учиться у нас и тут же купить все необходимое для работы достойного качества, а не за 3 копейки с AliExpress. Мы даем мастерам возможность все протестировать, попробовать и подобрать, посмотреть растирки пигментов, побеседовать с менеджером. Конечно, к нам приходят не только наши мастера, но и специалисты из других салонов. Делаем доставку по всей стране, так что необходимости открываться офлайн где-то еще пока не вижу.





Онлайн школа идет на рынок Бразилии

Три года назад я решила развивать онлайн-обучение. На самом деле какие-то вебинары я записывала и до пандемии, но чаще выступала вживую на разных конференция по всему миру. Когда наступила пандемия и закрылись границы, мы перешли в онлайн, и наши курсы сильно «взлетели». Сейчас у меня большая онлайн-школа, в год обучаются более 1400 человек со всего мира. Всего за эти три года обучение у нас прошли около 4000 человек.





В планах — постепенно расширять географию. Уже перевели курсы на португальский, выходим на рынок Бразилии: туда можно зайти с небольшим бюджетом, и рынок еще не занят конкурентами.

Сложности тату-бизнеса

Построение личного бренда и продвижение

— Чтобы клиент пришел именно к тебе, недостаточно просто быть мастером, нужно себя показать и презентовать. Важно вести соцсети, снимать сторис, выходить в прямые эфиры, следить за трендами, показывать свой уровень на чемпионатах и конференциях, повышать уровень собственных знаний, знакомиться с людьми и искать клиентов.

Я почти вся «забита», и как только появляюсь в общественных местах, меня сразу спрашивают про татуировки. Лет 10 назад слышала в свой адрес больше возмущения, а сейчас, скорее, интерес. Сразу завязывается разговор, спрашивают, сколько бы стоила та или другая татуировка.

Встречаю своих бывших клиентов даже на бизнес форумах — езжу на крупнейшие в Беларуси. Например, летом поехала на Лiпень.PRO послушать выступления по маркетингу, продвижению бренда, лидерству, — и там встретила людей со своими тату. Сразу же возникли новые интересующиеся — и кто-то обратился ко мне за консультацией уже после мероприятия.

Любой нетворкинг — это всегда новые знакомства и популяризация моего любимого дела.

Важно верить, что таргет — это не зло, а вкладывать деньги в рекламу — нормально

Не все мастера понимают, как это делать. Я сталкиваюсь с тем, что люди по несколько лет в профессии, но у них нет клиентов, так как они просто не рекламируются. Нет понимания элементарной воронки продаж, привлечения людей в рекламу. Также важно уметь подбирать подрядчиков либо самостоятельно учиться настраивать все: планировать бюджет, знать затраты на рекламу, конверсию в клиента.

У меня 12 мастеров, но некоторые не общаются с клиентами, не снимают сторисы, эфиры, риллзы. Максимум они выставляют работу в ленту. Это не говорит о том, что у них не будет клиентов — у хорошего мастера они будут всегда.

Просто у них будет загрузка на 70% рабочего времени, и мне приходится напрягаться, чтобы продать оставшиеся 30%.

Когда я начинала, то без визиток не ходила, и оставляла их везде — в магазине, салонах, даже заправках. Любое знакомство заканчивалось тем, что я давала визитку и рассказывала, кто я и и за чем ко мне можно обратиться.

Нужно быть немного психологом

В общении с клиентами важно быть общительным и применять разные психологические приемы, чтобы вызвать приятное впечатление. Нужно проконсультировать до и после процедуры, рассказать, как ухаживать, когда прийти на обновление, на коррекцию. У кого-то есть страхи относительно результата, их тоже надо проработать. Если мастер будет «букой», молчать и хмуриться всю процедуру или недостаточно понятно все объяснит, то вряд ли клиент придет повторно или порекомендует его знакомым.

Неумение считать цифры — это вообще беда

У многих возникают сложности с финансовым учетом. Как правило, мастером в бьюти-сфере становятся творческие люди, только у 10% из них есть финансовое или экономическое образование. Все остальные — люди, которые всегда работали в найме «от зарплаты до зарплаты» и сами цифры не считали.

Что происходит, когда мастер начинает работать на себя? Он видит много денег и начинает их тратить: на новое платье, отдых, ресторан. А потом возникают проблемы, когда надо заплатить за аренду и купить расходные материалы. Начинается экономия «куплю расходники дешевле», итог — разочарованные клиенты.

Мастер как бы «не видит денег» и у него создается ложное впечатление: «Что я вообще здесь зарабатываю?» Расскажу на своем примере: я себе плачу зарплату — как обычному сотруднику и тренеру. Из того, что остается, половина уходит на закупку оборудования и расходные материалы. Остальная часть идет на расходы студии: аренда, налоги и так далее. И только с оставшихся я забираю дивиденды.

Конкуренция

Мне говорят: «Тебе легко, ты больше 20 лет в профессии!»

Естественно, у меня есть постоянные клиенты. Я сейчас работаю мало, буквально несколько дней в месяц, все они расписаны. Понятно, что у новичка так не будет. Но когда я начинала, у меня было гораздо меньше возможностей: не было соцсетей, даже компьютера, не было нормального оборудования, возможности что-то купить и обучаться. Сейчас же после базового курса мастер уже делает работы так, как я когда-то спустя 5 лет после старта.

Не спорю — конкуренция растет, но и спрос растет. Вход в профессию достаточно простой, за $ 3000 можно начать работать на себя.

Не все, кто обучается, остаются в профессии. В любом бизнесе выживает сильнейший. У кого на начальных этапах что-то не получается или мало клиентов, они опускают лапки и возвращаются на свою прежнюю работу. А есть наоборот: «У меня не получается, значит, надо усилить вот здесь, тут подтянуть, обучиться, в чемпионате каком-то поучаствовать, регалий себе добавить». У таких постепенно будет очередь из клиентов.

Считаю, что в этой сфере реально за полтора года стать профессионалом с нуля.

Читайте также