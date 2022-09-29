Погода в СНГ: волна холода пришла на юг Казахстана, Беларусь накрыли осенние дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бабье лето в сентябре так и не пришло в Москву – на улице скромные плюс 14 и короткие дожди. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана волна холода расправляется с остатками бархатного сезона. Небо нахмурилось, жители оделись теплее. А на севере и востоке республики у погоды зимнее настроение. В прогнозе – туман, ледяной ветер и даже метель.

Водителям нужно быть осторожнее на дорогах. Так в Акмолинской области на трассах – изморозь и гололед. Полицейские рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю.

«При движении в гололед необходимо строго соблюдать дистанцию, интервал, скоростной режим, а также не допускать резких движений и торможений», – напомнил начальник отдела управления административной полиции Акмолинской области Айбек Хасенов.

Беларусь

Осень в Беларуси «золотой» уже не назовешь. Кратковременные дожди сегодня идут почти во всех областях. В Минске воздух прогрелся всего до плюс двенадцати. На юго-востоке теплее – семнадцать градусов.

Тех, кто не боится замерзнуть, вечером Березинский биосферный заповедник приглашает на славянский праздник «Велесова ночь». В древности считалось, что в это время природа погружается в сон и совершается переход от осени к зиме. Землю разбудит только весенняя оттепель.