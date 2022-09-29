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Компания AMDG объявила победителей исследования популярности лекарственных препаратов в Байнете

29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG объявила победителей исследования популярности лекарственных препаратов в Байнете

Компания AMDG опубликовала итоги исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Digital-агентство объявило ТОП-3 фармкомпаний, препараты которых стали лидерами по частотности запросов за исследуемый период. В анализе принимали участие более 310 наименований из 9 категорий лекарственных препаратов.

Компания AMDG объявила победителей исследования популярности лекарственных препаратов в Байнете

“Сегодня наблюдается непрерывный рост спроса на продукцию фармацевтической отрасли. Производители все активнее стараются использовать digital-каналы для коммуникации с потребителем и продвижения лекарственных препаратов. Идея исследования эффективности интернет-продвижения фармацевтических брендов стала результатом запуска более 40 рекламных кампаний для лекарственных препаратов. Мы увидели, что число упоминаний в digital-каналах напрямую влияет на количество продаж, поэтому решили исследовать этот вопрос”, — говорит Chief Visionary Officer AMDG Belarus Сергей Казак.

Список победителей в каждой из 9 категорий:

Лекарства от простуды и гриппа:

  1. ООО "АмантисМед"
  2. УП "Минскинтеркапс"
  3. ОАО "Гедеон Рихтер"

Лекарства при кашле:

  1. Sandoz Pharmaceuticals d.d.
  2. СООО "Лекфарм"
  3. ООО "Юник Фармасьютикал Лабораториз"

Лекарства от аллергии:

  1. СП ООО "Фармлэнд"

2–3. ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" (2 лекарственных препарата)

Лекарства от изжоги:

  1. СООО "Лекфарм"
  2. КРКА
  3. Dr.Reddy's Laboratories Limited

Лекарства при заболеваниях глаз, век:

1–3. РУП "Белмедпрепараты" (3 лекарственных препарата)

Витамины и БАДы:

  1. S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.
  2. УП "Минскинтеркапс"
  3. Wörwag Pharma GmbH & Co

Лекарства для горла:

  1. АО "Олайнфарм"
  2. ООО "Опытный завод "ГНЦЛС"
  3. ООО "Белалек"

Лекарства при насморке:

  1. Organon
  2. АО "Bionorica SE"
  3. ООО "Фармтехнология"

Лекарства для лечения и профилактики варикоза:

  1. УАО "LES LABORATOIRES SERVIER"
  2. РУП "Белмедпрепараты"
  3. S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

О методологии

Методология исследования AMDG предполагает анализ спроса на лекарственные препараты в разрезе трех поисковых систем: Google, Яндекса и 103.by. Частота запросов отражает популярность препарата среди пользователей, а позиция в рейтинге показывает, насколько эффективно фармкомпании используют digital-продвижение для своих продуктов. Анализ проводился с января по декабрь 2021 года.

В каждой категории было выделено 3 лучших бренда и их производителя, чьи лекарственные препараты имеют высокий уровень популярности и спроса в интернете.

Подробнее ознакомиться с методологией и получить список исследуемых лекарственных препаратов можно здесь.

Партнеры исследования 

103.by — медицинский портал и мобильное приложение.
Medical Business Academy — академия для собственников, руководителей, топ-менеджеров медицинского бизнеса Беларуси.

 
 
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КомпанияAMDG опубликовала итоги исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Digital-агентство объявило ТОП-3 фармкомпаний, препараты которых...
 
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