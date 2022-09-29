|
Компания AMDG объявила победителей исследования популярности лекарственных препаратов в Байнете
29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания
“Сегодня наблюдается непрерывный рост спроса на продукцию фармацевтической отрасли. Производители все активнее стараются использовать digital-каналы для коммуникации с потребителем и продвижения лекарственных препаратов. Идея исследования эффективности интернет-продвижения фармацевтических брендов стала результатом запуска более 40 рекламных кампаний для лекарственных препаратов. Мы увидели, что число упоминаний в digital-каналах напрямую влияет на количество продаж, поэтому решили исследовать этот вопрос”, — говорит Chief Visionary Officer AMDG Belarus Сергей Казак.
Список победителей в каждой из 9 категорий:
Лекарства от простуды и гриппа:
Лекарства при кашле:
Лекарства от аллергии:
2–3. ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" (2 лекарственных препарата)
Лекарства от изжоги:
Лекарства при заболеваниях глаз, век:
1–3. РУП "Белмедпрепараты" (3 лекарственных препарата)
Витамины и БАДы:
Лекарства для горла:
Лекарства при насморке:
Лекарства для лечения и профилактики варикоза:
О методологии
В каждой категории было выделено 3 лучших бренда и их производителя, чьи лекарственные препараты имеют высокий уровень популярности и спроса в интернете.
Подробнее ознакомиться с методологией и получить список исследуемых лекарственных препаратов можно
Партнеры исследования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КомпанияAMDG опубликовала итоги исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Digital-агентство объявило ТОП-3 фармкомпаний, препараты которых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)