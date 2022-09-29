Компания AMDG объявила победителей исследования популярности лекарственных препаратов в Байнете

Источник материала: ProBusiness





Компания AMDG опубликовала итоги исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Digital-агентство объявило ТОП-3 фармкомпаний, препараты которых стали лидерами по частотности запросов за исследуемый период. В анализе принимали участие более 310 наименований из 9 категорий лекарственных препаратов.





“Сегодня наблюдается непрерывный рост спроса на продукцию фармацевтической отрасли. Производители все активнее стараются использовать digital-каналы для коммуникации с потребителем и продвижения лекарственных препаратов. Идея исследования эффективности интернет-продвижения фармацевтических брендов стала результатом запуска более 40 рекламных кампаний для лекарственных препаратов. Мы увидели, что число упоминаний в digital-каналах напрямую влияет на количество продаж, поэтому решили исследовать этот вопрос”, — говорит Chief Visionary Officer AMDG Belarus Сергей Казак.

Список победителей в каждой из 9 категорий:

Лекарства от простуды и гриппа:

ООО "АмантисМед" УП "Минскинтеркапс" ОАО "Гедеон Рихтер"

Лекарства при кашле:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. СООО "Лекфарм" ООО "Юник Фармасьютикал Лабораториз"

Лекарства от аллергии:

СП ООО "Фармлэнд"

2–3. ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" (2 лекарственных препарата)

Лекарства от изжоги:

СООО "Лекфарм" КРКА Dr.Reddy's Laboratories Limited

Лекарства при заболеваниях глаз, век:

1–3. РУП "Белмедпрепараты" (3 лекарственных препарата)

Витамины и БАДы:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. УП "Минскинтеркапс" Wörwag Pharma GmbH & Co

Лекарства для горла:

АО "Олайнфарм" ООО "Опытный завод "ГНЦЛС" ООО "Белалек"

Лекарства при насморке:

Organon АО "Bionorica SE" ООО "Фармтехнология"

Лекарства для лечения и профилактики варикоза:

УАО "LES LABORATOIRES SERVIER" РУП "Белмедпрепараты" S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

О методологии

Методология исследования AMDG предполагает анализ спроса на лекарственные препараты в разрезе трех поисковых систем: Google, Яндекса и 103.by. Частота запросов отражает популярность препарата среди пользователей, а позиция в рейтинге показывает, насколько эффективно фармкомпании используют digital-продвижение для своих продуктов. Анализ проводился с января по декабрь 2021 года.

В каждой категории было выделено 3 лучших бренда и их производителя, чьи лекарственные препараты имеют высокий уровень популярности и спроса в интернете.

Подробнее ознакомиться с методологией и получить список исследуемых лекарственных препаратов можно здесь .

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