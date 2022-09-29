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Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA

29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Впервые Премия ADMA в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором стала Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.

Генеральным партнером Премии эффективности маркетинга ADMA 2022 выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Премия ADMA проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет прежде всего наиболее успешные локальные и международные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках в период с 1 января 2020, по 5 октября 2022.

По результатам полученных наград Премии ADMA будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2022, Рейтинг эффективности агентств 2022 и Персональный рейтинг маркетологов, которые призваны выявлять наиболее эффективные маркетинговые практики, служить индустриальными ориентирами, повышать конкурентоспособность брендов на внутреннем и внешнем рынках, а также привнести вдохновение в индустрию, благодаря новым креативным решениям и идеям. Персональный рейтинг наиболее эффективных маркетологов позволит определить лучших представителей индустрии, подтвердить их профессионализм и эффективное владение технологиями и современными инструментами маркетинга. Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует их заслуги по итогам их профессиональной деятельности.

В Премии эффективности маркетинга ADMA две категории номинаций: товары и услуги и специальные номинации.

НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA

Жюри Премии эффективности маркетинга ADMA формируется из профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственников, топ-менеджеров, директоров по маркетингу, креативных директоров, стратегов и других ярких представителей маркетингового и коммуникационного сообщества.

Кульминацией Премии ADMA станет торжественная гала-церемония награждения, которая состоится 26 октября на площадке Minsk Marriott Hotel. Это событие, в рамках которого соберутся ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы, обладатели гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград Advertising & Marketing Awards, а также все компании, которые подали конкурсные проекты на участие в Премии ADMA.

Конкурсные проекты принимаются онлайн до 5 октября. Подробнее узнать о правилах участия и стоимости подачи конкурсных проектов можно на официальном сайте.

 
 
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Advertising & Marketing Awards - престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Впервые Премия ADMA в...
 
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