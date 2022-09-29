|
Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA
29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Впервые Премия ADMA в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором стала
Генеральным партнером Премии эффективности маркетинга ADMA 2022 выступает платежная система
Премия ADMA проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет прежде всего наиболее успешные локальные и международные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках в период с 1 января 2020, по 5 октября 2022.
По результатам полученных наград Премии ADMA будут составлены
В Премии эффективности маркетинга ADMA две категории
НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Кульминацией Премии ADMA станет торжественная гала-церемония награждения, которая состоится 26 октября на площадке Minsk Marriott Hotel. Это событие, в рамках которого соберутся ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы, обладатели гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград Advertising & Marketing Awards, а также все компании, которые подали конкурсные проекты на участие в Премии ADMA.
Конкурсные проекты принимаются онлайн до 5 октября. Подробнее узнать о правилах участия и стоимости подачи конкурсных проектов можно на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Advertising & Marketing Awards - престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности. Впервые Премия ADMA в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)