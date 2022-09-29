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Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября

29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября

Профессионалы рекламного рынка в очередной раз стремятся занять позиции в ежегодном рейтинге креативности АКМА: более двухсот конкурсных работ уже подано к участию в конкурсах фестиваля Лама. Прием работ продлится до 10 октября. Наряду с конкурсными проектами от креативных, брендинговых, диджитал агентств, к участию все чаще заявляются инхаус агентства известных брендов и частные авторы.

Рейтинг креативности АКМА 2022 давно стал одним из основных инструментов для локальных и международных брендов по выбору индустриального партнёра в сфере коммуникаций, а победы на Фестивалях рекламы являются обязательным элементов для приглашения агентств к участию в крупных тендерах.
В этом году вес наград Фестиваля ЛАМА в рейтинге креативности АКМА 2022 высок как никогда, что объясняется практически отсутствием наград белорусских агентств на международных фестивалях креативности. Изменится ли расстановка сил в рейтинге креативности АКМА 2022 по сравнению с рейтингом 2021 года, во многом определят агентства и бренды, которые получат награды предстоящего фестиваля маркетинга и рекламы Лама.

К участию проекты принимаются онлайн, только от участников из Беларуси, но реализованы они могут быть и за ее пределами.

В конкурсах ЛАМА всего 112 номинаций. Проекты будут оцениваться двумя составами жюри: индустриальную вертикаль оценят представители агентств. Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от постера, биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии.

Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября

 

Категорийную вертикаль оценит жюри, представленное ярчайшими представителями брендов-рекламодателей. Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы.

Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября

Беспристрастная точка зрения членов жюри и возможность получить признание профессионалов ежегодно вдохновляет бренды и агентства участвовать и побеждать.  

Церемония награждения победителей Фестиваля рекламы Лама состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel. Участники, подавшие конкурсные работы на Фестиваль, получат возможность посетить мероприятие, на котором соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга и рекламы.

Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить кейсы можно на сайте фестиваля

 

 

 
 
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Профессионалы рекламного рынка в очередной раз стремятся занять позиции в ежегодном рейтинге креативности АКМА: более двухсот конкурсных работ уже подано к...
 
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