Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября

Источник материала: ProBusiness





Профессионалы рекламного рынка в очередной раз стремятся занять позиции в ежегодном рейтинге креативности АКМА: более двухсот конкурсных работ уже подано к участию в конкурсах фестиваля Лама. Прием работ продлится до 10 октября. Наряду с конкурсными проектами от креативных, брендинговых, диджитал агентств, к участию все чаще заявляются инхаус агентства известных брендов и частные авторы.

Рейтинг креативности АКМА 2022 давно стал одним из основных инструментов для локальных и международных брендов по выбору индустриального партнёра в сфере коммуникаций, а победы на Фестивалях рекламы являются обязательным элементов для приглашения агентств к участию в крупных тендерах.

В этом году вес наград Фестиваля ЛАМА в рейтинге креативности АКМА 2022 высок как никогда, что объясняется практически отсутствием наград белорусских агентств на международных фестивалях креативности. Изменится ли расстановка сил в рейтинге креативности АКМА 2022 по сравнению с рейтингом 2021 года, во многом определят агентства и бренды, которые получат награды предстоящего фестиваля маркетинга и рекламы Лама.

К участию проекты принимаются онлайн, только от участников из Беларуси, но реализованы они могут быть и за ее пределами.

В конкурсах ЛАМА всего 112 номинаций. Проекты будут оцениваться двумя составами жюри: индустриальную вертикаль оценят представители агентств. Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от постера, биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии.







Категорийную вертикаль оценит жюри, представленное ярчайшими представителями брендов-рекламодателей. Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы.





Беспристрастная точка зрения членов жюри и возможность получить признание профессионалов ежегодно вдохновляет бренды и агентства участвовать и побеждать.

Церемония награждения победителей Фестиваля рекламы Лама состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel. Участники, подавшие конкурсные работы на Фестиваль, получат возможность посетить мероприятие, на котором соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга и рекламы.