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Прием конкурсных работ на Фестиваль рекламы ЛАМА продлится до 10 октября
29.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Профессионалы рекламного рынка в очередной раз стремятся занять позиции в
К участию проекты принимаются онлайн, только от участников из Беларуси, но реализованы они могут быть и за ее пределами.
В
Категорийную вертикаль оценит жюри, представленное ярчайшими представителями брендов-рекламодателей. Категорийная вертикаль предполагает разделение конкурсов по товарным категориям, независимо от вида рекламы.
Беспристрастная точка зрения членов жюри и возможность получить признание профессионалов ежегодно вдохновляет бренды и агентства участвовать и побеждать.
Церемония награждения победителей Фестиваля рекламы Лама состоится 26 октября в Minsk Marriott Hotel. Участники, подавшие конкурсные работы на Фестиваль, получат возможность посетить мероприятие, на котором соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга и рекламы.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также загрузить кейсы можно на
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Профессионалы рекламного рынка в очередной раз стремятся занять позиции в ежегодном рейтинге креативности АКМА: более двухсот конкурсных работ уже подано к...
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