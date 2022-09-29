Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили по телефону премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Главы правительств подчеркнули, что «сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться». Стороны также согласовали график ближайших двусторонних встреч.