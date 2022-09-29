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Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили по телефону премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, сообщает
Главы правительств подчеркнули, что «сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться». Стороны также согласовали график ближайших двусторонних встреч.
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Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться.
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