ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

29.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили по телефону премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Главы правительств подчеркнули, что «сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться». Стороны также согласовали график ближайших двусторонних встреч.

Ранее на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудили союзные программы и экспорт удобрений.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективность в сфере маркетинга 2022 года определит профессиональная премия ADMA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2022
Mir24.TV Belarus
29.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика