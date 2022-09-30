Премьер-министры России и Беларуси обсудили проекты в промышленности и энергетике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности реализацию совместных проектов в промышленной, энергетической и транспортной сферах, сообщается на сайте российского кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в различных областях», – сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание Мишустин и Головченко уделили реализации совместных проектов в транспортной, промышленной и энергетической областях, а также «тематике интеграционного взаимодействия в Союзном государстве».

Кроме того, они затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.