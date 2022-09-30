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Премьер-министры России и Беларуси обсудили проекты в промышленности и энергетике

30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности реализацию совместных проектов в промышленной, энергетической и транспортной сферах, сообщается на сайте российского кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в различных областях», – сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание Мишустин и Головченко уделили реализации совместных проектов в транспортной, промышленной и энергетической областях, а также «тематике интеграционного взаимодействия в Союзном государстве».

Кроме того, они затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили союзные программы и экспорт удобрений.



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Особое внимание Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили реализации совместных проектов в транспортной, промышленной и энергетической областях.
 
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