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Премьер-министры России и Беларуси обсудили проекты в промышленности и энергетике
30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко в телефонном разговоре
Отмечается, что особое внимание Мишустин и Головченко уделили реализации совместных проектов в транспортной, промышленной и энергетической областях, а также «тематике интеграционного взаимодействия в Союзном государстве».
Кроме того, они затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.
Ранее сообщалось, что
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Особое внимание Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили реализации совместных проектов в транспортной, промышленной и энергетической областях.
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