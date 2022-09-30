Александр Лукашенко поздравил МТРК «Мир» с 30-летним юбилеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Межгосударственную телерадиокомпанию «Мир» с 30-летним юбилеем.

«Заявив о себе три десятилетия назад как о межнациональном медиахолдинге, вы объединили в одном информационном поле истории развития молодых независимых государств, дали новый виток братским отношениям между суверенными, связанными в прошлом общей судьбой народами.

Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами.

Пусть благородная миссия укрепления доверия и взаимоуважения между народами и государствами, заложенная в самом названии телерадиокомпании, и в будущем вдохновляет на созидательное творчество, а мир и дух добрососедства приходят в каждый дом.

Желаю вам дальнейшего профессионального роста, неиссякаемой энергии, новых и запоминающихся проектов!»