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Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 государств
30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь всегда пойдет навстречу конструктивным идеям, проектам и предложениям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот от послов 11 стран, передает «МИР 24».
С некоторыми государствами, такими как Бенин, Мьянма и Судан, Беларусь только начинает налаживать сотрудничество. По словам Лукашенко, республика имеет сильных стратегических партнеров: Россию и Китай. А верных союзников в мире становится все больше. В пример привел
«Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Напомню: наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам минеральных удобрений, без которых не бывает продовольствия. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь успешно развивается. Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства», – сказал белорусский лидер.
Президент напомнил, что этот год в Беларуси посвятили исторической памяти и призвал дипломатов ближе знакомиться со страной и ее историей, посещать регионы.
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Президент напомнил, что этот год в Беларуси посвятили исторической памяти и призвал дипломатов ближе знакомиться со страной.
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