Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 государств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь всегда пойдет навстречу конструктивным идеям, проектам и предложениям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот от послов 11 стран, передает «МИР 24».

С некоторыми государствами, такими как Бенин, Мьянма и Судан, Беларусь только начинает налаживать сотрудничество. По словам Лукашенко, республика имеет сильных стратегических партнеров: Россию и Китай. А верных союзников в мире становится все больше. В пример привел единогласную поддержку заявки на вступление в ШОС . Минск готов к диалогу с любыми государствами на взаимовыгодных условиях. Не взирая на санкции, республике есть что предложить.

«Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Напомню: наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам минеральных удобрений, без которых не бывает продовольствия. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь успешно развивается. Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства», – сказал белорусский лидер.

Президент напомнил, что этот год в Беларуси посвятили исторической памяти и призвал дипломатов ближе знакомиться со страной и ее историей, посещать регионы.