ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 государств

30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь всегда пойдет навстречу конструктивным идеям, проектам и предложениям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот от послов 11 стран, передает «МИР 24».

С некоторыми государствами, такими как Бенин, Мьянма и Судан, Беларусь только начинает налаживать сотрудничество. По словам Лукашенко, республика имеет сильных стратегических партнеров: Россию и Китай. А верных союзников в мире становится все больше. В пример привел единогласную поддержку заявки на вступление в ШОС. Минск готов к диалогу с любыми государствами на взаимовыгодных условиях. Не взирая на санкции, республике есть что предложить.

«Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Напомню: наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам минеральных удобрений, без которых не бывает продовольствия. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь успешно развивается. Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства», – сказал белорусский лидер.

Президент напомнил, что этот год в Беларуси посвятили исторической памяти и призвал дипломатов ближе знакомиться со страной и ее историей, посещать регионы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент напомнил, что этот год в Беларуси посвятили исторической памяти и призвал дипломатов ближе знакомиться со страной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко поздравил МТРК «Мир» с 30-летним юбилеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2022
Mir24.TV Belarus
30.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика