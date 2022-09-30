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Пищевые предприятия Беларуси переходят на отечественное сырье
30.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо манго и маракуйи голубика и клюква. Пищепром Беларуси переходит на отечественное сырье. Это один из этапов
Яблоки сразу попадают в душ. После двухэтапной обработки их сортируют на ленте, потом – на американские горки и мелкое сито. И уже через несколько минут плоды превратятся в нежное пюре, а затем в нектары, соусы, наполнители. Все проходит жесткий контроль.
«Наполнители идут в состав йогуртов. Йогурты бывают питьевые, ложковые. Это творожные десерты, муссы, мороженое и глазированные сырки», – рассказала ведущий технолог Татьяна Журавская.
Но все в своем саду не вырастишь. Изменились логистические цепочки. Теперь некоторые экзотические фрукты совершают более долгий вояж. Поменялись и поставщики. Сокращать ассортимент не пришлось. Только плодово-ягодных наполнителей около 250 видов. Отправляют и на экспорт, теперь все больше в страны ЕАЭС.
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Экзотические фрукты уступили свое место отечественным яблокам, смородине, голубике и клюкве.
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