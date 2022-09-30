Пищевые предприятия Беларуси переходят на отечественное сырье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо манго и маракуйи голубика и клюква. Пищепром Беларуси переходит на отечественное сырье. Это один из этапов импортозамещения , сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Яблоки сразу попадают в душ. После двухэтапной обработки их сортируют на ленте, потом – на американские горки и мелкое сито. И уже через несколько минут плоды превратятся в нежное пюре, а затем в нектары, соусы, наполнители. Все проходит жесткий контроль.

«Наполнители идут в состав йогуртов. Йогурты бывают питьевые, ложковые. Это творожные десерты, муссы, мороженое и глазированные сырки», – рассказала ведущий технолог Татьяна Журавская.



Клюква и брусника, смородина и клубника. В этом году предприятие сделало упор на отечественное сырье, но от некоторых компонентов отказаться пока не получается. Как и заменить.



«Очень многие составляющие импортные. Загустители, красители. В этом есть как бы сложность, конечно. Только наше сырье вот то, что у нас есть. Мы используем яблочное пюре во многих направлениях. У нас большой свой сад, около 250 гектаров. Поэтому у нас направления – черная смородина и яблоки», – отметил директор предприятия Вячеслав Салей.

Но все в своем саду не вырастишь. Изменились логистические цепочки. Теперь некоторые экзотические фрукты совершают более долгий вояж. Поменялись и поставщики. Сокращать ассортимент не пришлось. Только плодово-ягодных наполнителей около 250 видов. Отправляют и на экспорт, теперь все больше в страны ЕАЭС.



«Поставки идут на кондитерские предприятия Российской Федерации, Казахстана. По молочным предприятиям работаем практически со всеми нашими заводами», –подчеркнул Вячеслав Салей.



Сейчас на заводе думают над новыми рецептурами. В качестве эксперимента соединили белорусскую тыкву с апельсином. Это будущая начинка для сдобы. Что придумают еще, пока коммерческая тайна.