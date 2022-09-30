Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ереване прошло заседание армяно-белорусской межправительственной комиссии, нак отором обсудили сотрудничество в сферах торговли, транспорта, промышленности, передает «МИР 24».

«У нас очень хороший диалог в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ, по многосторонней повестке, и, как уже было отмечено, одно из важных направлений – кооперационное сотрудничество в рамках ЕАЭС», – сказал заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

За последний год между Арменией и Беларусью вырос товарооборот. В 2021 он был около 100 миллионов долларов. Экспортируют сотни товаров. В Армении большой популярностью пользуется белорусская техника. Есть также магазины с косметикой, молочной и мясной продукцией. А вот из Ереван в Минск везут спиртные напитки, овощную и фруктовую консервацию.