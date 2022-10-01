Лукашенко обсудил с Шуваловым проекты «ВЭБ.РФ» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский инвестиционный банк планирует открыть представительство в Беларуси. Такую возможность президент республики Александр Лукашенко обсудил с председателем корпорации Игорем Шуваловым, передает «МИР 24».

Российский банк поддерживает многие компании страны, в том числе и Белорусскую атомную электростанцию. На встрече Лукашенко поблагодарил за сотрудничество и призвал взаимодействовать активнее.

«Приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать. Есть пожелание в открытии здесь представительства. Всячески будем помогать. Одно условие: чтобы мы работали по правилам, определенным банковской сферой, по законам, которые у нас в Беларуси. Чтобы банк был настоящим белорусским банком», – заявил белорусский лидер.

«Мы пережили множество санкций. К некоторым адаптировались. Некоторые возникнут в будущем. Но тем сильнее должна быть наша кооперация и дружба. И как раз мой долг попросить Вас о поддержке по определенным проектам. В целом это будет приводить к построению технологического суверенитета, к созданию более сильной экономики Беларуси и России», – сказал Шувалов.

Игорь Шувалов предложил президенту обновленную программу сотрудничества в рамках Союзного государства, прежде всего по экспортным проектам и импортозамещению.