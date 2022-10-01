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Лукашенко обсудил с Шуваловым проекты «ВЭБ.РФ» в Беларуси
01.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский инвестиционный банк планирует открыть представительство в Беларуси. Такую возможность президент республики Александр Лукашенко обсудил с председателем корпорации Игорем Шуваловым, передает «МИР 24».
Российский банк поддерживает многие компании страны, в том числе и Белорусскую атомную электростанцию. На встрече Лукашенко поблагодарил за сотрудничество и призвал взаимодействовать активнее.
«Приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать. Есть пожелание в открытии здесь представительства. Всячески будем помогать. Одно условие: чтобы мы работали по правилам, определенным банковской сферой, по законам, которые у нас в Беларуси. Чтобы банк был настоящим белорусским банком», – заявил белорусский лидер.
«Мы пережили множество санкций. К некоторым адаптировались. Некоторые возникнут в будущем. Но тем сильнее должна быть наша кооперация и дружба. И как раз мой долг попросить Вас о поддержке по определенным проектам. В целом это будет приводить к построению технологического суверенитета, к созданию более сильной экономики Беларуси и России», – сказал Шувалов.
Игорь Шувалов предложил президенту обновленную программу сотрудничества в рамках Союзного государства, прежде всего по экспортным проектам и импортозамещению.
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На встрече президент Беларуси поблагодарил председателя госкорпорации за сотрудничество и призвал взаимодействовать активнее.
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