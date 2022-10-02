Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Секреты хорошей стратегии в кризис, опыт мировых корпораций и очень острый бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Поломанная логистика, испорченные цепочки поставок и продаж — это все теперь обычные проблемы для белорусского бизнеса. Одно из решений — активное участие в выставках для поиска новых партнеров и возможностей работы на нетрадиционных рынках. Эксперт в сфере выставок и форумов, единственный в Беларуси обладатель диплома Всемирной ассоциации выставочной индустрии Exhibition Management Degree Евгений Введенский считает, что этот инструмент предприниматели сильно недооценивают. «Про бизнес» узнал, почему эксперт в этом уверен и как бизнесу эффективно работать с выставками.

Полезное для бизнеса

У белорусского бизнеса за последние полгода накипело. Только выбравшись из пандемии, пришлось нырнуть в новый кризис — и многим кажется, что нормального выхода из этого нет. Основатель бизнес-школы «Капитал» и акселератора роста бизнеса «План-С» Максим Поклонский считает, что это не так. Он уверен, что работающая бизнес-модель сможет выжить и в тяжелых условиях.

Кстати, успешность бизнеса напрямую зависит от правильности принятых решений. В любой ситуации важно сохранять холодный рассудок и не принимать решения на основе эмоций или привычки («Мы так долго развивали это, а теперь будем продавать?»). В бизнесе есть только один критерий для измерения результата — стала ли компания работать лучше? Чтобы понять, как это работает, стоит почитать книгу «Себе нужно верить. Как принцип „быть собой“ сделал Индру Нуйи одной из самых влиятельных женщин в мире», которая выходит в издательстве «Бомбора». «Про бизнес» опубликовал фрагмент книги , где описывается принятие одного из непростых решений в истории корпорации PepsiCo.

Истории бизнеса

Юрий Слепцов большую часть жизни занимался шоу-бизнесом, а теперь выращивает в своих теплицах страшно острые перцы и производит эксклюзивные крафтовые соусы под брендом Farm Hot Pepper. В его фан-клубе — гурманы со всего мира. Предприниматель называет себя «завернутым» на этой теме и работает над тем, чтобы она стала модной в Беларуси. Читайте историю о том, как делать бизнес на крафтовом продукте.

«Я всегда занималась тем, о чем мечтала», — говорит Ирина Лосева из Могилева. Более 20 лет она делает людям тату. Сейчас у девушки 2 салона татуировки и перманентного макияжа — в Могилеве и в Минске, а также онлайн-школа, которая обучает желающих по всему миру. С какими сложностями предприниматель может столкнуться в этой сфере, читайте в нашей статье .

Необычное для бизнеса

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке и составило рэнкинг «Топ компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг». Участниками исследования стали 10 компаний, которые предоставили рейтинговому агентству необходимые для анализа данные. «Про бизнес» публикует рузультаты .

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