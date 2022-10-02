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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 26 сентября по 2 октября 2022 года
02.10.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Секреты хорошей стратегии в кризис, опыт мировых корпораций и очень острый бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Поломанная логистика, испорченные цепочки поставок и продаж — это все теперь обычные проблемы для белорусского бизнеса. Одно из решений — активное участие в выставках для поиска новых партнеров и возможностей работы на нетрадиционных рынках. Эксперт в сфере выставок и форумов, единственный в Беларуси обладатель диплома Всемирной ассоциации выставочной индустрии Exhibition Management Degree Евгений Введенский считает, что этот инструмент предприниматели сильно недооценивают. «Про бизнес» узнал,
Полезное для бизнеса
У белорусского бизнеса за последние полгода накипело. Только выбравшись из пандемии, пришлось нырнуть в новый кризис — и многим кажется, что нормального выхода из этого нет. Основатель бизнес-школы «Капитал» и акселератора роста бизнеса «План-С» Максим Поклонский считает, что это не так. Он
Кстати, успешность бизнеса напрямую зависит от правильности принятых решений. В любой ситуации важно сохранять холодный рассудок и не принимать решения на основе эмоций или привычки («Мы так долго развивали это, а теперь будем продавать?»). В бизнесе есть только один критерий для измерения результата — стала ли компания работать лучше? Чтобы понять, как это работает, стоит почитать книгу «Себе нужно верить. Как принцип „быть собой“ сделал Индру Нуйи одной из самых влиятельных женщин в мире», которая выходит в издательстве «Бомбора». «Про бизнес»
Истории бизнеса
Юрий Слепцов большую часть жизни занимался шоу-бизнесом, а теперь выращивает в своих теплицах страшно острые перцы и производит эксклюзивные крафтовые соусы под брендом Farm Hot Pepper. В его фан-клубе — гурманы со всего мира. Предприниматель называет себя «завернутым» на этой теме и работает над тем, чтобы она стала модной в Беларуси.
«Я всегда занималась тем, о чем мечтала», — говорит Ирина Лосева из Могилева. Более 20 лет она делает людям тату. Сейчас у девушки 2 салона татуировки и перманентного макияжа — в Могилеве и в Минске, а также онлайн-школа, которая обучает желающих по всему миру. С какими сложностями предприниматель может столкнуться в этой сфере,
Необычное для бизнеса
Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке и составило рэнкинг «Топ компаний по аутсорсингу бухгалтерских услуг». Участниками исследования стали 10 компаний, которые предоставили рейтинговому агентству необходимые для анализа данные. «Про бизнес»
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Секреты хорошей стратегии в кризис, опыт мировых корпораций и очень острый бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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