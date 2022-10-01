Пенсии, пошлины и новый дорожный знак: в Беларуси вступают в силу новые законы и правила

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня вступили в силу новые законы и правила. Все жители страны теперь могут накопить на вторую пенсию. Кроме того, платить пошлину за ввоз товаров из-за рубежа придется чаще, а у автолюбителей появится новый дорожный знак. Что еще изменилось, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.