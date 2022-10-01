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Пенсии, пошлины и новый дорожный знак: в Беларуси вступают в силу новые законы и правила
01.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня вступили в силу новые законы и правила. Все жители страны теперь могут накопить на вторую пенсию. Кроме того, платить пошлину за ввоз товаров из-за рубежа придется чаще, а у автолюбителей появится новый дорожный знак. Что еще изменилось, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
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Корреспондент «МИР 24» узнала, что изменится в жизни граждан республики с 1 октября.
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