Сокровище со дна реки: житель Беларуси нашел уникальный средневековый меч

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Житель Беларуси отправился на рыбалку и нашел в реке старинный меч из высокоуглеродистой стали. Оружие сохранилось почти в первозданном виде. Подробности о находке узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Рыбак Александр Бриль на Западной Двине надеялся поймать сома. Взял ружье для подводной охоты, надел гидрокостюм и вытащил со дна меч средневекового рыцаря.

«Достал, увидел гарду, крест и понял, что это меч средневековый, ружье разрядил, за пояс засунул, приплыл вот сюда. Смотрю, состояние очень хорошее, быть такого не может! Подумал, что это какая-то бутафория века XIX для помещика какого-то», – рассказывает рыбак Александр Бриль.

В воде меч пролежал с XV века, сохранился почти идеально. При отсутствии кислорода высокоуглеродистой стали годы не страшны. Но после поднятия на поверхность оружие стало разрушаться. Над восстановлением клинка сейчас быстро работают реставраторы.

Находку сразу назвали уникальной, на лезвии обнаружили клеймо кузнеца . Ученые уверены, хозяин меча был богатым и участвовал в сражениях.

«При своей длине в 128 сантиметров и весе 1600 граммов, этот меч имеет очень узкое лезвие и угол схождения от края меча до гарды очень небольшой. Это говорит о том, что меч использовался, как колющий предмет. Типичные мечи они не бывают такие узкие, в этом его изумительное отличие от классики», – объясняет художник-реставратор Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Александр Волков.

На восстановление оружия уйдет около двух месяцев. Экспонат выставят в местном музее. В коллекции уже есть меч X и кольчуга XIV веков. Полоцкая земля скрывает много артефактов – город один из самых древних в Беларуси.

«Первое, что мы почувствовали, нам было очень приятно, что нам этот предмет передают, что люди вот на столько прониклись идеей, что это должно быть доступно всем. Возможно, сделаем одну еще широкую презентацию или просто разместим его в экспозиции музея, посвященной периоду Великого Княжества Литовского», – поделилась планами главный хранитель Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Инна Песина.

Вслед за мечом со дна подняли и этот якорь, его тоже отреставрируют. Предположительно, артефакт был утерян в XIX веке. По реке Западная Двина раньше пролегал самый крупный торговый путь в стране.