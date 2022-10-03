Туры по наблюдению за журавлями набирают популярность в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси популярными стали туры по наблюдению за журавлями. По пути на юг они сделали остановку в Витебской области, где их рассмотрела корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Грациозные и величественные. Ночуют на болоте Ельня, а подкрепиться прилетают на близлежащие поля. Увидеть серых журавлей приезжают сотни туристов.

«Они кажутся очень экзотичными для наших мест. Их трудно увидеть вблизи, поэтому люди в дикой природе с ними не пересекаются. Даже если журавль летит где-то далеко, ты его не рассмотришь. А когда есть возможность рассмотреть птицу, конечно, она кажется экзотикой, будто зоопарк прямо на улице», – поделился турист Глеб.

Журавли – птицы осторожные. Их легко спугнуть, поэтому подойти близко не получится. Нужно использовать бинокль или подзорную трубу.

«Рост интереса к заказнику, к болоту и к тому, что оно может показать, за последние годы не просто возрос, он взлетел. Такую экскурсию – наблюдение за журавлями – мало кто может показать. Мы это можем, благодаря количеству птиц и мощной оптике, которую имеет заказник», – сказал директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» Иван Борок.

При росте больше метра некоторые пернатые весят около шести килограммов, а размах крыльев достигает двух метров. Взлететь с места птица не может – необходимо разогнаться.

«Я увидела журавлей в первый раз. Мне очень понравилось. Это очень красивые птицы. За ними интересно наблюдать»; «Очень красивые птицы. Давно хотелось посмотреть. К себе они не подпускают, в объектив их хорошо рассмотреть можно. Статные, огромные. Очень красивые, на самом деле», – поделилась впечатлениями туристы Виктория Сосновская и Дарья Синицына.

В Беларуси журавли занесены в Красную книгу. В древности считалось, что убить эту птицу – значит обречь себя на одиночество. Сами журавли создают крепкие семьи.

«Если гибнет кто-то из партнеров, может создаться новая пара. Но орнитологи говорят, что эта пара будет не настолько устойчива. Первая любовь – она и есть первая любовь», – отметил Иван Борок.

Один автобус с туристами сменяет другой, и так каждый выходной, а иногда и в будни. Увидеть птиц можно пока земля не промерзнет: тогда журавли не смогут добывать еду и улетят на юг.