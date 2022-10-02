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В Беларуси волонтеры в День пожилых людей помогли пенсионерам по хозяйству

02.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские волонтеры в День пожилых людей помогли одиноким пенсионерам по хозяйству. Вскопали и пропололи грядки, пересадили деревья. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева поучаствовала в акции.

Пенсионерка Нина Викторовна всегда рада гостям. Детей нет, муж погиб, а родственники приезжают редко. Уже пять лет ее главный помощник – пес Умка. Скучать не дает, да и грядки вскапывает профессионально, а с остальным помогают волонтеры.

«Они мне помогают убрать сорняки, грядки вскопать, пересадить кусты, деревья. Я договорилась, что мне потом помогут снять виноград. Это частный сектор, когда один, работы очень много», – делится пенсионерка Нина Воронова.

Проверяют волонтеры и пожарные извещатели. В частном секторе обычно печное отопление, а впереди холода. Всю работу нужно сделать быстро, чтобы успеть помочь другим пенсионерам.

«Добро возвращается, и когда мы помогаем инвалидам, пожилым людям, то я верю в то, что моим родственникам в старости тоже кто-нибудь поможет», – говорит волонтер Михаил Рипинский.

Помогают пожилым не только по праздникам. Зимой, к примеру, убирают снег, летом –косят траву. Работы много, и желающих помочь с каждым годом все больше.

«И парни, и девушки, все очень инициативно откликаются на предложение помочь одиноко проживающим людям, инвалидам, бабушкам», – отметил второй секретарь районного комитета Белорусского союза молодежи Александр Шапиро.

Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит по всей стране.

Для пожилых в Беларуси также появилась новая социальная услуга. За пенсионерами с нарушениями памяти теперь днем будут присматривать соцработники.



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