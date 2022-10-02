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В Беларуси волонтеры в День пожилых людей помогли пенсионерам по хозяйству
02.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские волонтеры в День пожилых людей
Пенсионерка Нина Викторовна всегда рада гостям. Детей нет, муж погиб, а родственники приезжают редко. Уже пять лет ее главный помощник – пес Умка. Скучать не дает, да и грядки вскапывает профессионально, а с остальным помогают волонтеры.
Проверяют волонтеры и пожарные извещатели. В частном секторе обычно печное отопление, а впереди холода. Всю работу нужно сделать быстро, чтобы успеть помочь другим пенсионерам.
«Добро возвращается, и когда мы помогаем инвалидам, пожилым людям, то я верю в то, что моим родственникам в старости тоже кто-нибудь поможет», – говорит волонтер Михаил Рипинский.
Помогают пожилым не только по праздникам. Зимой, к примеру, убирают снег, летом –косят траву. Работы много, и желающих помочь с каждым годом все больше.
Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит по всей стране.
Для пожилых в Беларуси также появилась новая социальная услуга. За
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Помогают пожилым не только по праздникам.
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