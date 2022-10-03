Лукашенко потребовал от райисполкомов по инвестпроекту в год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закончить сельскохозяйственный год достойно – такую задачу поставил президент Беларуси перед новыми руководителями райисполкомов, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко согласовал назначение 12 председателей. С них президент будет требовать один инвестпроект в год. Глава государства отметил, что в каждом районе должно быть новое предприятие, а значит, и новые рабочие места.

«Перспективные, хорошие предприятия, продукцию которых мы сможем продать на внешних рынках. Правительство должно подключиться. Не дай Бог, будет провален этот проект. Сегодня очень серьезно мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Открылся необъятный рынок. Пожалуйста, включайтесь и добавляйте. Разговоры о том, что где-то санкции, еще чего-то, не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять и готовиться к весеннему севу», – сказал Лукашенко.

Пока еще идет уборочная кампания. Для сбора урожая есть все условия: и техника, и топливо. Президент предупредил, что рост цен на местную сельхозпродукцию недопустим.