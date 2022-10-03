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Лукашенко потребовал от райисполкомов по инвестпроекту в год
03.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закончить сельскохозяйственный год достойно – такую задачу поставил президент Беларуси перед новыми руководителями райисполкомов, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко согласовал назначение 12 председателей. С них президент будет требовать один инвестпроект в год. Глава государства отметил, что в каждом районе должно быть новое предприятие, а значит, и новые рабочие места.
Пока еще идет уборочная кампания. Для сбора урожая есть все условия: и техника, и топливо. Президент предупредил, что рост цен на местную сельхозпродукцию недопустим.
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В каждом районе должно появиться новое предприятие, поставил задачу президент Беларуси.
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