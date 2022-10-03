Как следить за инфраструктурой бизнеса на большой площади?

Источник материала: ProBusiness



Фото: архив компании А1

Компания А1 впервые использовала беспилотный вертолет для мониторинга своей базовой станции в удаленном режиме. Такой формат контроля за состоянием объекта обещает стать новой реальностью для бизнеса. Во-первых, данные удается получать оперативнее и анализировать в режиме онлайн. Во-вторых, можно сэкономить время сотрудников за счет сокращения количества выездов на объекты. И это еще не все перспективы, которые открывает такая технология.

О том, как компании могут использовать опыт А1 для своего бизнеса, — в нашем материале с разбором реального кейса. В тонкостях процесса нам помог разобраться начальник отдела планирования радиосети А1 Алексей Карницкий.

Дистанционный мониторинг позволяет сэкономить время и деньги на осуществлении контроля за объектами, которые находятся на значительном расстоянии от центрального офиса или базы. Для бизнеса это отличная возможность оптимизации и сокращения затрат.

Дистанционный мониторинг с помощью беспилотных дронов может быть полезен любым компаниям с удаленной инфраструктурой, распределенными объектами на большой территории. Например, применять технологию можно в логистических центрах, на крупных складах, трубопроводах, линиях электропередач и т.д.

Разберемся, как это работает, на примере компании А1, которая провела дистанционный мониторинг с помощью беспилотного вертолета.

Зачем А1 понадобился дистанционный мониторинг?

Сеть А1 насчитывает тысячи базовых станций по всей Беларуси. Каждая станция обеспечивает связь на определенной территории — сейчас покрытие составляет более 98%. И от бесперебойной работы базовых станций зависит доступность услуг для абонентов сети. Это значит, что каждый такой объект нужно тщательно контролировать и следить за его работоспособностью.

Раньше для обследования и мониторинга работы базовых станций А1 отправляла команду специалистов к каждому объекту. Это требовало немало времени, ведь нужно было добраться до каждой из станций, которые находятся на расстоянии во много километров. Поэтому в компании решили испробовать новый способ — мониторинг с помощью беспилотного аппарата.

Алексей Карницкий

Начальник отдела планирования радиосети А1

— Компания А1 постоянно работает над расширением емкости сети и улучшением покрытия, количество базовых станций увеличивается. Для оперативного и своевременного анализа состояния инфраструктуры сети необходимо применять самые современные и энергоэффективные методы мониторинга. Один из них — использование беспилотных вертолетов, — объяснил Алексей Карницкий.

Мониторинг с помощью беспилотного дрона позволяет оценить состояние установленного на базовых станциях радиооборудования и самих конструкций. В дальнейшем компания планирует сделать такие исследования постоянной частью наблюдения за техническим состоянием своей сети.

Не только базовые станции нуждаются в регулярном мониторинге состояния. Поэтому опыт с беспилотником могут начать транслировать и на другие объекты инфраструктуры компании.

— Все элементы сети А1 находятся под постоянным контролем специалистов. Некоторые из них, которые включают в себя оборудование и сооружения, можно инспектировать с помощью дронов. Помимо передатчиков базовых станций, антенн, радиорелейных линий связи это могут быть, например, панели на солнечной электростанции А1 в Брагине. Подобный мониторинг мы уже проводили ранее, — рассказал Алексей Карницкий.

Как проводился дистанционный мониторинг инфраструктуры базовой станции?

Компания А1 использовала беспилотный вертолет для мониторинга базовой станции. Данные с дрона, которые передавались через мобильную сеть А1, помогли составить подробную 3D-модель объекта.

В реализации проекта был задействован беспилотный вертолет Heli-E компании aOrion («Альфа Орион»). Максимальное расстояние, которое может пролететь за один раз такой вертолет, — порядка 80 км.



Фото: архив компании А1

— Для дистанционного мониторинга базовых станций могут использоваться дроны с грузоподъемностью от 1 кг, дальностью полета более 50 км и временем работы от заряда аккумулятора от 1 часа. А1 сотрудничал с инновационной и технически подготовленной компанией-партнером — aOrion, — объяснил особенности процесса Алексей Карницкий.

На дроне была установлена камера для видеосъемки в формате сверхвысокой четкости. Все изображения передавались инженерам в режиме онлайн.

— Важно понимать, какие данные компания планирует получить по итогам такого мониторинга. Для достижения цели нужно определиться с составом оборудования, которое будет переносить дрон. Например, в случае с мониторингом базовой станции требуется камера сверхвысокого разрешения. А если мы обследуем панели солнечной электростанции — то уже инфракрасная камера. В любом случае все нюансы надо прорабатывать совместно с партнерами и поставщиками, — рекомендует Алексей.

Базовая станция, для обследования которой использовался беспилотный дрон, располагается в д. Подыгрушье Смолевичского района. Сам аппарат запускали с окраины г. Смолевичи.

Вертолет преодолел расстояние около 7 км и поднялся на высоту 39 м, чтобы составить подробную модель станции и передать данные специалистам технического подразделения А1.

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Благодаря детальному интерактивному обследованию специалисты А1 без выезда на объект смогли провести визуальный осмотр установленного оборудования, металлоконструкций, фундаментных опор, ограждения, территории площадки, а также оценить параметры антенно-фидерного тракта — антенн и радиорелейных линий передач, включая их наклон, направление излучения и др.

— В ходе обследования с помощью снимков сверхвысокой четкости, сделанных на разных по высоте уровнях, создается 3D-модель. На ее основе генерируется отчет о недостатках. Все это происходит в режиме реального времени.

При первом «инвентаризационном» облете создается детальная картина объекта. Последующие облеты могут проходить с определенной периодичностью, например, плановые — раз в год. Но могут быть и аварийные (по необходимости). Во время таких облетов уточняются лишь некоторые интересующие моменты. Тогда все происходит намного быстрее, — пояснил Алексей Карницкий.



Фото: архив компании А1

Что дальше: как А1 планирует использовать беспилотники?

Пока мониторинг с помощью дронов — только пилотный проект для А1. Но уже сейчас понятно, что у данного направления большие перспективы.

— Первый опыт однозначно положительный. Можно наметить основные направления развития этого кейса и планомерно по нему работать.

Эффективность будет еще выше с увеличением дальности полета дрона. Тогда он сможет обследовать несколько базовых станций за один облет.

Уже на этом этапе очевидно, что вылет беспилотника с места базирования службы эксплуатации сети будет экономить время и ресурсы специалистов, а также минимизировать расходы компании. Данные, полученные в 3D-модели, могут использоваться для инвентаризации, и на это также не надо тратить дополнительное время, — уверен Алексей Карницкий.

Ожидается, что в будущем использование беспилотных вертолетов для дистанционного мониторинга технического состояния объектов инфраструктуры может войти в ежедневную практику компании А1.



Фото: архив компании А1

Чем дистанционный мониторинг с помощью дронов полезен для бизнеса:

Оперативная фиксация неполадок. Полученные данные помогают своевременно выявлять отклонения в работе базовых станций. Это позволяет принимать оперативные решения о необходимости их технического обслуживания для поддержания качественной работы сети;

Использование беспилотных устройств особенно эффективно для наблюдения за состоянием объектов, расположенных на большом расстоянии, а также в труднодоступной местности;

Экономия времени специалистов. Инженерам не нужно выезжать на место для визуального обследования — работу берет на себя управляемый через мобильную сеть дрон. Это позволяет компании не только экономить время и средства, но и добиться снижения углеродного следа в своей деятельности.

— Будущее использования беспилотников для нужд бизнеса, на мой взгляд, очень перспективное. Отрасль будет развиваться дальше и дополняться все новыми вариантами применения. Сегодня есть несколько основных направлений: мониторинг, безопасность, доставка грузов, создание контента для медиа, использование при ЧС.

Эффективность будет увеличиваться с внедрением платформ, которые будут анализировать покрытие радиосигналом (в том числе от мобильных операторов) в каждой точке воздушного пространства, для составления маршрутов и технической подготовки сервисов (стриминга, например), — уверен Алексей Карницкий.

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