Министром промышленности Беларуси назначен Александр Рогожник

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром промышленности Александра Рогожника, передает корреспондент БЕЛТА .

До нового назначения Рогожник работал генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».

Александр Рогожник родился в 1976 году в Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Работал на административных и управленческих должностях.

Должность министра промышленности оставалась вакантной после того, как прежний руководитель Петр Пархомчик стал вице-премьером.