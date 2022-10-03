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Министром промышленности Беларуси назначен Александр Рогожник
03.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром промышленности Александра Рогожника, передает корреспондент
До нового назначения Рогожник работал генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».
Александр Рогожник родился в 1976 году в Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Работал на административных и управленческих должностях.
Должность министра промышленности оставалась вакантной после того, как прежний руководитель Петр Пархомчик стал вице-премьером.
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Ранее Рогожник работал гендиректором ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».
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