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Погода в СНГ: дожди в Беларуси и пыльные бури в Казахстане
03.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».
Кыргызстан
В понедельник в столице Кыргызстана возможны дожди. Температура воздуха – плюс 18. Похолодало по всей республике. В долинах местами ожидаются осадки, в горах снег. Первое дыхание зимы на севере страны жители почувствовали уже в выходные.
Накануне в Иссык-Кульской области дождь перешел в снег. Население села Каркыра у кыргызско-казахской границы перед холодами заранее запаслось продуктами: крупами, мукой, растительным маслом. В этом регионе зима длится около восьми месяцев, из-за обилия снега дороги часто закрыты.
Беларусь
Казахстан
Грозы и пыльные бури сегодня накроют Атыраускую, Кызылординскую и Мангистаускую области. В горных районах синоптики обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду. На остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы днем облачно с прояснениями и комфортные плюс 17.
Городской зоопарк проводит акцию по сбору желудей для животных в обмен на билеты. Чтобы его получить, взрослому надо принести семь килограммов, а ребенку – три. Принимают только спелые и чистые плоды дуба. Ежегодно во время акции удается собрать несколько тонн желудей.
Армения
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Из-за сильного ветра и дождей в Беларуси объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
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