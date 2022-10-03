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Погода в СНГ: дожди в Беларуси и пыльные бури в Казахстане

03.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Кыргызстан

В понедельник в столице Кыргызстана возможны дожди. Температура воздуха – плюс 18. Похолодало по всей республике. В долинах местами ожидаются осадки, в горах снег. Первое дыхание зимы на севере страны жители почувствовали уже в выходные.

Накануне в Иссык-Кульской области дождь перешел в снег. Население села Каркыра у кыргызско-казахской границы перед холодами заранее запаслось продуктами: крупами, мукой, растительным маслом. В этом регионе зима длится около восьми месяцев, из-за обилия снега дороги часто закрыты.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра и дождей объявлен в Беларуси. Воздух в Минске прогреется всего до плюс семи. Начались дожди, а вместе с ними грибная лихорадка.

Семейная пара нашла в лесу полуторакилограммовый боровик. Видео с добычей всего за день набрало два миллиона просмотров. Грибники решили законсервировать боровик. Получилось пять банок.

Казахстан

Грозы и пыльные бури сегодня накроют Атыраускую, Кызылординскую и Мангистаускую области. В горных районах синоптики обещают ветер с порывами до 20 метров в секунду. На остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы днем облачно с прояснениями и комфортные плюс 17.

Городской зоопарк проводит акцию по сбору желудей для животных в обмен на билеты. Чтобы его получить, взрослому надо принести семь килограммов, а ребенку – три. Принимают только спелые и чистые плоды дуба. Ежегодно во время акции удается собрать несколько тонн желудей.

Армения

Октябрь в Ереване расщедрился на солнце. Днем в армянской столице плюс 30. Такая же картина по всей стране. Лето не намерено уходить как минимум до середины месяца. С сегодняшнего дня температура воздуха даже повысится – на четыре-пять градусов.

Теплая погода способствует проведению фестивалей под открытым небом. Самый долгожданный – винный. Тысячи гостей со всего мира приезжают, чтобы попробовать национальные вина и сыры.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за сильного ветра и дождей в Беларуси объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
 
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