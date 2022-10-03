Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь заключили договор о взаимных налоговых обязательствах. Как сообщает «МИР 24», документ подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко по итогам переговоров в Москве.

«Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и кризисные явления в глобальной экономике, товарооборот России и Беларуси демонстрирует уверенный рост. В прошлом году он достиг рекордных показателей в 38,5 миллиардов долларов. В январе-июле этого года он увеличился еще на 5%, до 22 миллиардов долларов. Опережающими темпами растет белорусский экспорт в Россию – на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 10 миллиардов долларов», – отметил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Мы не раз говорили о том, что только благодаря совместным усилиям сможем противостоять санкциям. Как видите, это не просто слова. Мы не только противостоим. Мы в этих, казалось бы, крайне непростых условиях успешно развиваем взаимную торговлю, укрепляем производственные связи и создаем новые транспортно-логистические цепочки», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

На переговорах обсуждались ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества в финансовой, энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях, а также тематика интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Беларуси.