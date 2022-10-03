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Россия и Беларусь заключили договор о взаимных налоговых обязательствах
03.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь заключили договор о взаимных налоговых обязательствах. Как сообщает «МИР 24», документ подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко по итогам переговоров в Москве.
«Мы не раз говорили о том, что только благодаря совместным усилиям сможем противостоять санкциям. Как видите, это не просто слова. Мы не только противостоим. Мы в этих, казалось бы, крайне непростых условиях успешно развиваем взаимную торговлю, укрепляем производственные связи и создаем новые транспортно-логистические цепочки», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
На переговорах обсуждались ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества в финансовой, энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях, а также тематика интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Беларуси.
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Документ подписан по итогам переговоров премьер-министров Михаила Мишустина и Романа Головченко.
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