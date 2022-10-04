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Лукашенко: НАТО наращивает свое присутствие у белорусских границ
04.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ситуация обострилась, но она под контролем, заявил президент Беларуси на совещании с руководителями силовых ведомств, передает телеканал «МИР 24».
По словам Александра Лукашенко, войска НАТО наращивают свое присутствие вблизи белорусских границ. Есть и случаи нарушения границы беспилотниками-разведчиками.
«К Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Причем уже давно: четверть века им мешает та политика, которую мы проводим. Поэтому в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая, наверное, тысяч 25, группировка в сопредельных с Беларусью странах. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития обстановки. В ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности. Следите за своим противником. Смотрите, чтобы мы не упустили чего-либо», – сказал глава государства.
Обсудили на совещании и проблемные вопросы в силовых ведомствах страны.
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Президент Беларуси призвал руководителей силовых структур быть готовыми к любым вариантам развития обстановки.
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