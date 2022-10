ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ ГЛАВНОГО МОДНОГО СОБЫТИЯ БЕЛАРУСИ - BELARUS FASHION WEEK BY ALFA

Источник материала: ProBusiness

В Минске с 7 по 9 октября пройдет 24-й сезон Недели моды. В рамках модного форума состоятся показы ведущих белорусских дизайнеров. Модельеры презентуют актуальные коллекции осень-зима 2022, а также представят новые тенденции 2023 года. Зрители увидят показы от Татьяны Ефремовой, Марины Давыдовой, Натальи Корж, Тамары Горидовец, Натальи Мининой, Екатерины Бутер, Евгении Смирновой, Валентина Филимонова, Натальи Балашевской и брендов COMINTERN, Ежевика by Ольга Дейко, TON-IN -TON, NELVA, Niv Niv и других.

Завершится Неделя моды летним показом одежды для пляжного отдыха от итальянского дизайнера Totti Sweamwear. Музыкальное сопровождение сезона - Dj Даша Пушкина.

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week: «Неделя моды проходит на протяжении двенадцати лет и является ключевым мероприятием, которое вносит свой вклад в формирование имиджа Беларуси, как современной и креативной страны. Мода – это сфера, важная в развитом обществе. Наши международные и репутационные связи достаточно крепкие, чтобы сегодня поставить их на паузу и сделать акцент на внутренних повестках белорусской моды – только отечественные дизайнеры. Могу уверенно сказать, что бренды-участники нынешнего сезона известны за рубежом и являются достойной «витриной» всей модной отрасли Беларуси».

Показы и презентации новых коллекций дизайнеров пройдут при поддержке Альфа Банка в Беларуси .

Наталья Суворова, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Альфа Банка в Беларуси: «Эстетика – часть корпоративной культуры Альфы, поэтому мы создаём не просто эффективные финансовые решения, но и делаем так, чтобы наши продукты доставляли удовольствие – от взгляда до прикосновения. Большое внимание мы уделяем и развитию белорусского бизнеса в целом, поддерживаем молодых предпринимателей, развиваем инфраструктуру. Именно поэтому мы стали партнером Недели моды в этому году и даже запланировали несколько инициатив на следующий сезон. Например, весной запустим проект CREATORS, чтобы открыть новые имена в fashion-индустрии Беларуси. Ведь Альфа – это про смелость, креативность, свободу самовыражения. К слову, сейчас мы активно работаем над созданием собственной коллекции одежды. Уже в начале октября белорусы смогут увидеть и заказать для себя худи, плащ, или, например, комбинезон от Альфы».

Также в рамках Недели моды пройдет коллективный показ молодых дизайнеров РОО “Белорусская палата моды” , которые презентуют капсульные коллекции по теме 4R: reuse, recycle, reduce and rethink.

Елена Протько совместно с партнером сезона брендом питьевой воды AURA креативно подошли к новому сезону и создали кейсы-футляры для воды, которые будут представлены на подиуме.

Kids Fashion Day BFW пройдет 9 октября 2022, где будут представлены лучшие подиумные коллекции одежды для детей.

Шоурум белорусских дизайнеров и брендов будет работать на протяжении всей Недели моды – с 7 по 9 октября! Возможность купить модную вещь, вдохновившись только что прошедшим показом – это приятный бонус, который дарят гостям организаторы Belarus Fashion Week by Alfa.

Продлить положительные эмоции и продолжить fashion-марафон шопингом можно будет прямо в здании Беларусфильма во время и после модных шоу. Среди участников заявлены такие имена как Ольга Дейко,Татьяна Ефремова, Марина Скрабовская, Наталья Корж, Екатерина Бутер, Тамара Горидовец, Марина Сачук, сестры Солонко, Людмила Лабкова, Ольга Крагель, Игорь Плетнев, Татьяна Аржанова, Наталья Балашевская, Анна Янчилина, Юлия Калашникова, Татьяна Романова, Ксения Гесть, а также бренды EZHEVIKA, JennyLis, Niv Niv, Pavlova, BALDER, ulla.leader, The Mood, Key to art, usola, LoveRani by Olga Barabanschikova, Mozart, Romgil, JRSy, Dazefira, Shash_handmade, Skipper Desing, Ivera Collection, Mikyamo, The Romanovs, OLD_CLOBBERS, T&V by Truschenko Victoria, Ritiko, DIDI wear – более 40 различных по стилю и направлению марок и авторов одежды, обуви и аксессуаров.

Расписание показов доступно на сайте www.bfw.by

Трансляция показов будет доступна онлайн на сайте проекта www.bfw.by, а также на voka.tv .

Креативные партнеры мероприятия:

bpoint.by –магазин профессиональной косметики