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Боксеров из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям

05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет директоров Международной ассоциации бокса разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также будет предоставлен допуск техническим представителям стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе IBA.

Боксеры будут выступать под флагом своей страны, а в случае победы включат национальный гимн.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», – говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что женский чемпионат Европы по боксу пройдет уже 14-22 октября в Будве (Черногория), молодежный чмепионат мира состоится 14-26 ноября в Ла-Нусии (Испания). В мае 2023 года проведут мужской чемпионат.

Ранее сообщалось, что российские боксеры выиграли Интерконтинентальный кубок. Встречи команд России и Азии закончилась со счетом 4:1.



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Спортсмены будут выступать под флагом своей страны, а в случае победы услышат национальный гимн.
 
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