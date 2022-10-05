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Боксеров из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям
05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет директоров Международной ассоциации бокса разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также будет предоставлен допуск техническим представителям стран, сообщает
Боксеры будут выступать под флагом своей страны, а в случае победы включат национальный гимн.
Отметим, что женский чемпионат Европы по боксу пройдет уже 14-22 октября в Будве (Черногория), молодежный чмепионат мира состоится 14-26 ноября в Ла-Нусии (Испания). В мае 2023 года проведут мужской чемпионат.
Ранее сообщалось, что
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Спортсмены будут выступать под флагом своей страны, а в случае победы услышат национальный гимн.
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