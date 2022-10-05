Боксеров из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет директоров Международной ассоциации бокса разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также будет предоставлен допуск техническим представителям стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе IBA.

Боксеры будут выступать под флагом своей страны, а в случае победы включат национальный гимн.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», – говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что женский чемпионат Европы по боксу пройдет уже 14-22 октября в Будве (Черногория), молодежный чмепионат мира состоится 14-26 ноября в Ла-Нусии (Испания). В мае 2023 года проведут мужской чемпионат.