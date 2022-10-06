Аграриев Беларуси после ударной уборочной пригласили во Дворец Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие аграрии Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости Беларуси. Так они отметили рекордный для республики урожай – 11 миллионов тонн зерна, сообщает «МИР 24».

Большинство приехало в Минск с семьями. Аграрии признались, что после тяжелых будней в полях поездка в столицу стала хорошей возможностью развеяться и провести время с родными. А еще – увезти с собой десятки необычных фотографий. Популярные места для селфи – у двери в приемную президента и зал, где глава государства вручает госнаграды. Есть примета – если сфотографироваться на этом месте, то тоже попадешь в число награждаемых.

«Будем надеяться и стремиться. Может, получим государственную награду», – говорят жители Шклова Владимир и Наталья Якутины.

«Конечно, это почетно и важно. Такой чести удостоились немногие. И семьи, и дети, которые учатся в школе, поймут историю, проникнутся патриотизмом к тому, какие события у нас происходили», – отметила жительница Бобруйска Надежда Дудаль.

Всего на экскурсии во Дворце Независимости побывали уже больше 4 тысяч гостей, в том числе из-за рубежа.