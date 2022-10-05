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Каспий вышел из себя: ветровым нагоном затопило автомобили на казахстанском побережье
05.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве первый снег в этом году выпадет позднее обычного, рассказали в центре погоды «Фобос». Произойдет это в третьей декаде октября, хотя раньше заморозки и снег были уже в 10-х числах. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
Казахстан
Ясную погоду принес в Казахстан антициклон. Дожди пройдут только на западе и юге страны. Горные вершины уже покрылись снегом. Холодное дыхание коснулось Жамбылской и Актюбинской областей, там заморозки до минус 2 градусов. Местами по республике усилится ветер. Из-за сильных порывов Каспий вышел из берегов. Такие разливы называют ветровым нагоном. Он оставил под водой 10 машин, которые стояли на побережье. Только через несколько часов море вернулось в свои границы, и водители смогли уехать.
Кыргызстан
Сегодня в Бишкеке комфортные плюс 17. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается на всей территории Кыргызстана. Исключение составят только горные районы Нарынской и Джалал-Абадской областей – там возможен снег. Аномальное для октября природное явление произошло в Тонском районе Иссык-Кульской области. Там ночью выпал град размером чуть меньше теннисного мяча. Местные жители успели снять его на видео. По их словам, осадки не повредили дома и надворные постройки.
Беларусь
Сегодня в Беларуси потеплело. На северо-востоке термометры показывают плюс 9. На юго-западе воздух прогреется до 16 градусов. Но солнца этой осенью по-прежнему не хватает, по всей стране дожди и порывистый ветер. Потепление на этой неделе поможет развитию озимых культур. Сейчас зерна прорастают, местами уже появились всходы. Но аграриям мешают осадки, которые переувлажнили почву в сельхозугодиях. Из-за этого темпы уборки урожая снизились.
Армения
В Армении в разгаре бабье лето – светит солнце, воздух прогревается до плюс 30. Начало октября –
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В Иссык-Кульской области Кыргызстана выпал град размером с теннисный мяч.
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