«Пока что нет признаков затяжного кризиса». Что происходит в мировой экономике и как бизнесу получить от этого выгоду

Источник материала: ProBusiness





В такое нестабильное время, как сейчас, бизнесу необходимо диверсифицировать активы. После введения санкций это очень тяжело, но все еще возможно сделать. Что происходит в мировой экономике? Куда лучше вкладывать деньги? Как использовать криптовалюты? На все эти вопросы во время очередной встречи Клуба Про бизнес ответил сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры расскрывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2022 году — МТБанк .



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

Общая ситуация в макроэкономике

— Почему вообще нужно делать макропрогнозы? Собственники или топ-менеджеры компаний должны понимать, как ситуация в экономике коррелируется с их бизнесом. Кроме того, очень важно диверсифицироваться. Если вы живете в Беларуси или России, самая хорошая идея — это иметь какие-то зарубежные активы, которые никак не коррелируют с ситуацией дома. Это позволит минимизировать риски, которые возникат из-за санкций.

Есть ряд макроэкономических индикаторов, которыми все могут пользоваться для того, чтобы понимать, как будут вести себя разные классы активов, какую они будут давать доходность, и что в текущий момент нужно покупать. Важно определить, какая сейчас ситуация в экономическом цикле, чего следует ожидать: рецессию, замедление роста, кризис или, наоборот, бум. В зависимости от того, в какой фазе сейчас находится рынок, разные классы активов будут вести себя по-разному.

Все, что я расскажу, в основном касается рынка США, потому что там зарегистрированы транснациональные корпорации, которые работают на весь мир. Этот рынок последние 20 лет показывает великолепную доходность. Фокусироваться на европейском, китайском или каких-то других рынках сейчас не имеет смысла, потому что ту же Европу ожидает затяжная рецессия, но там все бизнесы уже очень эффективны — сильного роста они не покажут. В Китае тоже неоднозначная ситуация — все слишком сильно зависит от политики. А вот рынок США находится сейчас в великолепном состоянии. Очень сильный рынок труда, большие перспективы экономического роста.

Итак, сначала разберемся с понятиями. Рецессия — это когда два квартала подряд какая-то экономика показывает отрицательный рост. Рецессия может переходить в какой-то затяжной кризис, как было в 2008 году. Это когда в экономике есть какие-то структурные проблемы и ситуацмя затягивается на годы. Может быть техническая рецессия — когда экономика просто перегрета. В этом случае экономика специально тормозится за счет госрегулирования, чтобы не допустить перегрева.

Вот сейчас в мире, скорее, такая ситуация — ожидается техническая рецессия, потому что все макроэкономические показатели хороши, но идет отрицательный рост.

Посмотрите на график S&P 500 (Фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию, составляется компанией Standard & Poor’s — прим. «Про бизнес»), где красным отражены рецессии. Мы видим, что всегда, когда происходит рецессия, рынок падает. Поэтому важно определить: будет ли рецессия, наступила ли она и насколько она будет длинная. В зависимости от этого можно будет подбирать точку входа для рискованных активов, для фондов.





Если говорить об общемировой ситуации, Международный валютный фонд снизил прогнозы роста всей мировой экономики. Но это произошло в том числе за счет эффекта высокой базы 2021 года. После 2020-го во время кризиса сильно все упали, а показатели 2021 года по всему миру очень высокие. И они были пересмотрены в более высокую сторону. И за счет этого эффекта высокой базы прогнозы на 2022 и 2023 годы были снижены.

Первый индикатор, на который стоит обратить внимание — процентные ставки. В нормальной ситуации, чем более длинный срок инвестиций, тем большую доходность требует инвестор. Потому что чем длиннее срок, тем больше неопределенность. Если мы инвестируем на год, мы готовы проинвестировать под 5%, если мы инвестируем на 10 лет, — только под 8%.

Обычно для понимания происходящего на рынке смотрят на условно безрисковые активы — гособлигации США. Все хорошо, когда по трехмесячным, годовым, двухгодовым облигациям ставка ниже, чем по 5-, 10-, 20-, 30-летним. Но сейчас высока неопределенность и ожидания рецессии. В итоге на короткие промежутки времени инвесторы требуют более высокую ставку. И в этом случае возникает инверсная кривая доходности, что означает наличие в экономике проблем.





Например, в Беларуси такую же проблему можно наблюдать в наших банках. По краткосрочным депозитам более высокие ставки, чем по долгосрочным. То есть можно открыть 3-месячный депозит сейчас с доходностью 18−20%, а если мы открываем депозит на три года в белорусских рублях, там будет доходность 12%. Такого не должно быть, значит с экономикой есть проблемы.

Следующий индикатор, который тоже очень важен, — разница между доходностями гособлигаций и корпоративных облигаций. Когда разница между ними низкая, рынки не ожидают банкротств компаний. Когда спреды сильно расширяются по корпоративным облигациям и доходность по ним растет, становится понятно, что рынок паникует и пытается покрыть риски.





Вот на графике как раз видно, что в 2008 году спреды поднялись до 20% в какой-то момент — ситуация была очень плохая. Во время коронакризиса тоже была такая паника на рынке. Можно видеть, что спреды расширились.

Сейчас мы видим, что спреды расширились, потом снизились — это очень хороший индикатор. Это значит, что рынок не ожидает банкротства бизнеса из-за кризиса. Поэтому более вероятна именно техническая, а не реальная рецессия.

Также для анализа ситуации важен рынок труда. Обычно в рынке труда есть два показателя: безработица и количество вновь создаваемых рабочих мест. Безработица — это отстающий индикатор (то, что было), а количество вновь создаваемых рабочих мест — опережающий. Он даже более важный.

Сейчас можно видеть, что безработица в США практически на исторически самом низком уровне. По крайней мере с 1970-х такой безработицы не было.

Все бизнесы набирают сотрудников, удерживают их. Это хороший показатель.

И количество вновь создаваемых рабочих мест постоянно повышается.

Единственный плохой показатель сейчас — инфляция. Рост цен на продовольствие и энергоносители произошел из-за геополитического конфликта. Из-за высокой инфляции мировые центробанки стали поднимать ставки. Однако пики инфляции, скорее всего пройдены, ситуация будет постепенно нормализовываться.





Правда, большие риски связаны с европейским рынком — у немецких производств не будет энергоносителей. Вопрос даже не цены, а самих поставок. В этом случае все производства остановятся и это вызовет сильный экономический коллапс.

Как я уже сказал, инфляция с 1983 года сейчас на самом высоком уровне — это, по одним из последних данных, 8,5% годовых. Но вероятнее всего она будет снижаться и снижение этой инфляции будет положительно влиять на рынки.

Как составлять инвестиционные портфели

Сегодня многие говорят, что рынки акций перегреты, что цены активов раздуты. На самом деле это не так. Текущие цены подтверждаются фундаментальными показателями. Основной фундаментальный показатель — прибыль на одну акцию. И мы видим, что компании из S&P 500 показывают раст прибыли на одну акцию. Правда, эта прибыль растет быстрее, чем цена акции и наоборот. Поэтому сейчас очень выгодно покупать, ведь компании, по сути, недооценены.





Сейчас мы находимся в ситуации, когда инфляция колеблется в пределах 5−10%, а значит хорошую доходность показывают все классы активов, кроме облигаций, так как у них фиксированный доход. Недвижимость покупать пока рано. А такие активы, как сырьевые товары, золото, — уже поздно. Лучшие инвестиции сейчас — акции после небольшой коррекции. Самый оптимальный способ для этого — покупать через ETF (фонды, которые позволяют вам купить индекс напрямую).





Внутри фонда за счет его объема комиссии очень низкие.

Есть два типа таких фондов — аккумулирующие и распределяющие. Все компании платят дивиденды, и каждый квартал эти дивиденды выплачиваются. Но в США такое законодательство, что налог на выплачиваемые дивиденды снимается еще до отправки инвесторам. И это обычно до налогового резидентства — от 10% до 30%. Поэтому для долгосрочных инвесторов лучше покупать аккумулирующие фонды, которые не распределяют дивиденды, а наращивают стоимость пая на сумму выплаченных дивидендов. В этом случае получается определенная налоговая оптимизация.

Пример.

Если бы мы купили фонд SPY на $ 10 тысяч долларов в 1994 году, то сейчас это было бы примерно $ 149 тысяч. Средняя доходность за весь период — 9,91% годовых. В принципе купить один фонд и держать — это довольно хорошая идея, учитывая его показатели.

Но можно формировать портфель из разных фондов. В зависимости от вашего риск-профиля. Вы можете добавлять больше рискованных активов, тогда будет больше риска и больше доходность, или менее рискованных — тогда будет меньше волатильность и меньше доходность.





Вот тут я составил три портфеля с разными характеристиками по риск-профилю и добавил туда разные классы активов. Можно посмотреть, каким образом они друг с другом взаимодействуют. Портфель 2 — это тот же SPY, что из предыдущего примера. Тут просто взят более короткий промежуток времени. А третий — это такой универсальный, «ленивый» портфель Рэя Далио. Его еще называют «всепогодный». Он включает такие классы активов, которые дают хорошую доходность в любую фазу рынка. Туда входит 55% гособлигаций США, из них 15 — среднесрочных — 3−7 лет, 40% — это долгосрочные — более 20 лет. 30% — это широкий рынок акций. 15% — это пополам золото и промышленное сырье: нефть, газ, промышленные металлы. По этому портфелю средняя доходность за весь период 6,24% годовых.





Как сейчас инвестировать резидентам Беларуси

Теперь о том, как сейчас инвестировать, если вы в Беларуси. К сожалению, тут нет хороших новостей. Раньше было три варианта: зарубежный брокер, российский брокер и белорусские банки. Теперь белорусские банки и российские брокеры попали под санкции, а зарубежные брокеры очень настороженно относятся к инвесторам из Беларуси и России.

Чтобы сейчас работать с зарубежными брокерами, необходимо предоставить подтверждение проживания вне Беларуси. Тогда счета белорусам открывают. Для такого подтверждения есть два стандартных документа — счет за коммунальные услуги или банковская выписка из платежной системы с зарубежным адресом.





Например, можно поехать в Польшу, открыть счет в банке и попросить прислать карточку на польский адрес. И вот это письмо является подтверждением адреса.

Однако дальше могут быть проблемы с самими переводами. Потому что если внутри банка они могут указать польский адрес для корреспонденции, то, когда отправляется SWIFT-переводы, указывается адрес отправителя. И если в транзакции указывается белорусский адрес, то все комплайнсы всех банков-корреспондентов, банков-получателей видят этот белорусский адрес и очень настороженно относятся к этому переводу — он может вернуться. Нужно следить за этим.

Можно не обращать внимание на адрес, если есть карточка ВНЖ одной из европейских стран.

Как и для чего можно использовать криптовалюты

Насчет криптовалют важно помнить: «биткоин», «эфир» и похожие на них — ничем не подкреплены. Цена формируется от того, за сколько люди готовы купить. Лучше использовать стейблкоины.





Читайте также