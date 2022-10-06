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Белорусский текстиль готов занять освободившиеся в России ниши

06.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От булавок до коллекций готовой одежды. В Минске представили новинки легкой промышленности. В концерне уверены: белорусы готовы занять место ушедших с рынка европейских брендов одежды, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Ее коллекциям аплодировали в России, Казахстане и странах Европы. Дизайнер Анастасия Фалькович помогает молодым коллегам в кооперации с белорусской легкой промышленностью. Результат – десятки новых коллекций.

«Не каждое предприятие имеет свою коллекцию. Поэтому мы хотим с помощью проекта «Роднае. Моднае» познакомить наши предприятия с белорусским дизайнерами. Это больше, чем проект, и больше, чем показ», – говорит дизайнер Анастасия Фалькович.

Полсотни предприятий белорусского легпрома под одной крышей. Производят от булавок до коллекций прет-а-порте – то есть готовых моделей одежды. Эта текстильная фабрика работает с 1955 года. В сезоне осень-зима – деловой шик и кежуал-образ с люксовой практичностью из натуральных тканей. С новым брендом готовы выйти на рынок России.

«Белорусская франшиза, представленная на российском рынке. Предприятие активно держит курс на создание не только делового, но и повседневного стиля с использованием тканей из натуральных волокон», – отметил генеральный директор ОАО «Камволь» Максим Малащицкий.

Белорусские предприятия увеличивают объемы производства и экспорта. Бельевой трикотаж в лидерах – рост на треть. Европейские масс-маркет-бренды, которые ушли с рынка России, освободили место для Беларуси.

«Мы готовы заменить. Вопрос в масштабности. Возможно, те объемы, которые выпускают азиатские страны ( Бангладеш, Индонезия или Китай), мы не сможем поставлять. Но то, что мы способны сделать качественную, интересную, модную, доступную по цене одежду, это факт», – отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Среди белорусов вырос спрос на отечественные товары, и он будет еще больше. В Министерстве торговли сообщили, что к 2030 году доля своей продукции вырастет до 85%.

«Это наша продовольственная безопасность, это наша безопасность во всех направлениях. Мы будем к этому двигаться и понуждать торговлю, чтобы она более открыто и настойчиво работала с белорусским производителем», – подчеркнул министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

Выставка легкой промышленности в Минске собрала белорусские, российские и турецкие компании. К ним уже проявляют интерес в других странах.

«Наша страна – крупный текстильный экспортер. В прошлом году мы продали тканей на 16 миллиардов долларов. Но мы также и покупаем, например, полиэстер. Надеюсь, что в этом отношении у Беларуси и Пакистана может сложиться хорошее сотрудничество», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджад Хайдер Хан.

Выставка в Минске – возможность увидеть, кто и как пишет законы моды. Посмотреть на это можно будет три дня. Ежегодно выставку посещают около 4 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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Предприятия белорусского легпрома производят все от булавок до коллекций прет-а-порте. На сезон осень-зима дизайнеры предлагают модели в стиле деловой шик и...
 
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