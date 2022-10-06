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Погода в СНГ: в Беларусь вернулось тепло, в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
06.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет в четверг в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Штормовое предупреждение сегодня объявлено в четырех регионах республики. В Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской и Кызылординской областях – пыльные бури и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы днем без осадков и плюс 18. Непростая обстановка и в Акмолинской области, где сохраняется высокая пожарная опасность.
Из-за возгорания сухостоя спасатели Целиноградского района предотвратили распространение огня к 10 вагонам с серной кислотой вблизи железнодорожной станции Косшокы. Пожарным удалось отбить от огня железнодорожный переезд и локализовать горение.
Кыргызстан
Сегодня в столице Кыргызстана без осадков. Воздух прогреется до плюс 23. Комфортная погода прогнозируется по всей республике. Дожди и снег ожидаются лишь в горных районах. Тепло позволяет фермерам без срывов собрать урожай.
Беларусь
Октябрь – время запасаться овощами. В Беларуси купить их можно каждые выходные на сезонных ярмарках. В ассортименте картофель, морковь, свекла, репчатый лук. На прилавках также мед и саженцы деревьев. В этом году ярмарки продлятся до начала декабря.
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