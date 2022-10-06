Погода в СНГ: в Беларусь вернулось тепло, в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет в четверг в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение сегодня объявлено в четырех регионах республики. В Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской и Кызылординской областях – пыльные бури и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы днем без осадков и плюс 18. Непростая обстановка и в Акмолинской области, где сохраняется высокая пожарная опасность.

Из-за возгорания сухостоя спасатели Целиноградского района предотвратили распространение огня к 10 вагонам с серной кислотой вблизи железнодорожной станции Косшокы. Пожарным удалось отбить от огня железнодорожный переезд и локализовать горение.

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