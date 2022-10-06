Александр Лукашенко запретил рост цен в Беларуси. Но могут быть исключения

Источник материала: ProBusiness





Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, сообщает БЕЛТА .

По итогам совещания президент озвучил свое решение: «С 6 числа (октября. — Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».

Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. «Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли. — Прим. БЕЛТА) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день», — распорядился глава государства.

Он пояснил свое решение так: «Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все».

Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. «Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — сказал президент.

За выполнением поручения он поручил следить прежде всего генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. «Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, — сказал он. — Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали — кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто «прошлепал», — потребовал глава государства.

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