Молодежное крыло Белорусского союза женщин посетило Камвольный комбинат в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От пряжи до ткани. Камвольный комбинат в Минске принимает гостей. На этот раз молодежное крыло Белорусского союза женщин. Подразделение появилось чуть больше года назад, но уже активно включилось в работу. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич продолжит.

Раньше их называли ткачихами. Сейчас операторы и мастера. На камвольном производстве трудятся в основном женщины. Их 70%. Средний возраст чуть больше 40. Лилии Чибусовой 23. После школы закончила курсы парикмахера. Свое дело не пошло, зато получилось на крупном производстве.

«Я не могу за бумажками сидеть. Мне лучше побегать, руками нитки поприсучать. Мне нравится. У меня мама работала в легкой промышленности. Она мне говорила после школы: иди в легкую промышленность. Я не хотела, ну, думала не мое. А потом пришла и понравилось», – рассказала оператор прядильного цеха Камвольного комбината Лилия Чибусова.

От шерсти до ткани. Ключевые этапы производства сегодня увидели представительницы Белорусского союза женщин во главе с председателем Ольгой Шпилевской. Молодежное крыло – так называют себя те, кто к союзу присоединился недавно. Девушки из разных регионов страны активно включились в работу. Посещают предприятия, приглашают в свои ряды.

«Дня нас важно не просто собираться и обсуждать проекты, а именно находить молодежные инициативы, которые в будущем реализовываются именно молодежью. И сегодня мы находимся здесь, чтобы находить такие инициативы среди работников данного предприятия», – сказала руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Диана Мишура.

«Я в таком восторге, если честно, это все так завораживает. И могу сказать, как мама двоих детей и как женщина. После таких экскурсий хочется обращаться с тканью, как с каким-то сокровищем. Ведь столько труда в это вложено. Стыдно выбрасывать что-то», – отметила руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин по Могилевской области Мария Самусенко.

Пять лет назад на предприятии завершилась масштабная реконструкция. Здесь установили почти 300 новых станков. Увеличились и объемы. Сейчас с конвейера сходит больше 300 километров ткани за месяц. За два – можно выстелить дорожку от Минска до Москвы. Растет и экспорт.

«70-80% производимой продукции отправляется на экспорт. Традиционным рынком для нашей продукции является рынок Российской Федерации. Следующий по величине рынок – это рынок Казахстана. Туда мы отправляли 100 тысяч погонных метров ежегодно. Это приблизительно 8% нашего экспорта», – сообщил заместитель генерального директора Камвольного комбината Артем Ильин.

Промышленный турим – новое направление для предприятия. Спрос на Камволь-тур большой. Экскурсии проходят через день, а запись на месяц вперед. Так комбинат прививает любовь к бренду, а также приглашает стать частью большой трудовой семьи по имени Камволь.