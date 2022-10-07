Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен с 6 октября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Такое заявление глава государства сделал на совещании с экономическим блоком, передает телеканал «МИР 24».

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – цитирует главу государства БЕЛТА .

Возможны исключения по тем или иным позициям товаров, пояснил президент. Он также призвал найти возможность к снижению цен.

Лукашенко предупредил, что на фоне принимаемых решений не допускаются попытки закрытия объектов или ухода с рынка.

«Не дай Бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай Бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», – сказал Лукашенко.

Президент также потребовал принимать жесткие меры реагирования к нарушителям.

«Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать. Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали – кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто прошлепал», – заключил глава государства.

В соответствии с поручением президента правительство должно принять решение о регулирования цен до 20 октября.