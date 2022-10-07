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Беларусь и Россия создадут общую информационную систему по контролю за налогами
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия завершают создание общей информационной системы по контролю за налогами. Об этом рассказал министр профильного ведомства в Беларуси Сергей Наливайко во время встречи руководителей налоговых служб СНГ. Участники уверены, что электронные сервисы сейчас актуальны как никогда, передает «МИР 24».
«Наша основная цель, и это тренд всех налоговых служб, – обмен информацией, выстраивание взаимодействия, чтобы бизнес конкурировал в равных условиях, с одной стороны, не было искажения и были внесены все платежи в бюджет. С другой – чтобы налоговая несправедливая оптимизация не являлась каким-то конкурентным преимуществом. Это тренд и понимание всех налоговых служб», – рассказал министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.
Беларусь поделилась и собственным опытом. В стране работает сервис, который позволяет гражданам самостоятельно заполнять декларации.
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Об этом рассказал министр профильного ведомства в Беларуси Сергей Наливайко во время встречи руководителей налоговых служб СНГ, которая прошла в Минске.
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