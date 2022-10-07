Беларусь и Россия создадут общую информационную систему по контролю за налогами

«Наша основная цель, и это тренд всех налоговых служб, – обмен информацией, выстраивание взаимодействия, чтобы бизнес конкурировал в равных условиях, с одной стороны, не было искажения и были внесены все платежи в бюджет. С другой – чтобы налоговая несправедливая оптимизация не являлась каким-то конкурентным преимуществом. Это тренд и понимание всех налоговых служб», – рассказал министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.



«У нас идет внедрение электронных сервисов, мы понимаем, что это начало пути. Потому что во многом это будет зависеть от пожеланий бизнеса и людей, которые их используют», – сказал руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

Беларусь поделилась и собственным опытом. В стране работает сервис, который позволяет гражданам самостоятельно заполнять декларации.