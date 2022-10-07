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Беларусь и Россия создадут общую информационную систему по контролю за налогами

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия завершают создание общей информационной системы по контролю за налогами. Об этом рассказал министр профильного ведомства в Беларуси Сергей Наливайко во время встречи руководителей налоговых служб СНГ. Участники уверены, что электронные сервисы сейчас актуальны как никогда, передает «МИР 24».

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«Наша основная цель, и это тренд всех налоговых служб, – обмен информацией, выстраивание взаимодействия, чтобы бизнес конкурировал в равных условиях, с одной стороны, не было искажения и были внесены все платежи в бюджет. С другой – чтобы налоговая несправедливая оптимизация не являлась каким-то конкурентным преимуществом. Это тренд и понимание всех налоговых служб», – рассказал министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко.

«У нас идет внедрение электронных сервисов, мы понимаем, что это начало пути. Потому что во многом это будет зависеть от пожеланий бизнеса и людей, которые их используют», – сказал руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

Беларусь поделилась и собственным опытом. В стране работает сервис, который позволяет гражданам самостоятельно заполнять декларации.



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Об этом рассказал министр профильного ведомства в Беларуси Сергей Наливайко во время встречи руководителей налоговых служб СНГ, которая прошла в Минске.
 
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