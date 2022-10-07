Генпрокуратура Беларуси потребовала от силовиков возбуждать дела за повышение цен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от силовых ведомств страны возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, передает телеканал «МИР 24».

«От руководства Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Департамента финансовых расследований Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения

законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила начальник управления информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.