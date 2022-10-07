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Генпрокуратура Беларуси потребовала от силовиков возбуждать дела за повышение цен

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от силовых ведомств страны возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, передает телеканал «МИР 24».

«От руководства Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Департамента финансовых расследований Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения
законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила начальник управления информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен с 6 октября.
 
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