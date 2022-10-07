|
Генпрокуратура Беларуси потребовала от силовиков возбуждать дела за повышение цен
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от силовых ведомств страны возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, передает телеканал «МИР 24».
«От руководства Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Департамента финансовых расследований Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен с 6 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)