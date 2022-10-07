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Погода в СНГ: в Беларусь пришло бабье лето, в Казахстане ожидают похолодание и дожди
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пятнадцать градусов тепла и переменная облачность ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Кыргызстан
Сегодня в столице Кыргызстана солнечно, без осадков, а воздух прогреется до 24 градусов. Несмотря на то, что тепло по всей республике, дикие звери уже активно готовятся к предстоящей зиме.
В Джалал-Абадской области медведи перед длительной спячкой набирают массу. Они напали на пчелиную ферму. Пасечники обнаружили беспорядок в хозяйстве, медведи оставили на земле свои следы, разрушили ульи и съели весь мед. Местные жители говорят, что набеги косолапых в этом году участились.
Казахстан
В Атырауской области огонь уничтожил около 840 тонн сена. Его местный житель приготовил на зиму для домашних животных. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые дома.
Беларусь
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В Минске сегодня солнечно и тепло: воздух прогреется до плюс 15. Такая же погода сохранится и в выходные.
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