Погода в СНГ: в Беларусь пришло бабье лето, в Казахстане ожидают похолодание и дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятнадцать градусов тепла и переменная облачность ожидаются сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

Сегодня в столице Кыргызстана солнечно, без осадков, а воздух прогреется до 24 градусов. Несмотря на то, что тепло по всей республике, дикие звери уже активно готовятся к предстоящей зиме.

В Джалал-Абадской области медведи перед длительной спячкой набирают массу. Они напали на пчелиную ферму. Пасечники обнаружили беспорядок в хозяйстве, медведи оставили на земле свои следы, разрушили ульи и съели весь мед. Местные жители говорят, что набеги косолапых в этом году участились.

Казахстан



В Казахстане последней день рабочей недели будет теплым, а в выходные, по прогнозам синоптиков, в стране похолодает. На севере и в горных районах на юге пройдут дожди с переходом в снег. В Петропавловске ожидается понижение температуры до 10 градусов, в Алматы по-прежнему комфортные плюс 20 и без осадков.

В Атырауской области огонь уничтожил около 840 тонн сена. Его местный житель приготовил на зиму для домашних животных. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые дома.

Беларусь



В Беларусь пришло бабье лето. В Минске солнечно и тепло: воздух прогреется до плюс 15. Такая же погода сохранится и в выходные.



Белорусов приглашают поучаствовать в экологической акции «Восстановим леса вместе». В этом году из-за ветровалов пострадали более 70 тысяч гектаров леса. Помощь в уборке территорий нужна в Могилевской области. Весной на поврежденных участках высадят 640 гектаров леса.