Представительство МТРК «Мир» в Беларуси устроило день открытых дверей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

30 лет вместе. Телерадиокомпания «Мир» отмечает юбилей . С праздником Белорусское представительство поздравили герои ежедневных новостей и программ. Это сотрудники различных предприятий и компаний Беларуси.

Специально для них провели экскурсию по редакции, чтобы показать, как создаются новости, которые белорусские зрители смотрят каждый день. Познакомили с корреспондентами и операторами, показали студию. Еще гостям вручили подарки.

«Наше сотрудничество, в первую очередь, выгодно не только вам, но и нам. Потому что вы распространяете информацию про нашу компанию. Распространяете очень оперативно и доходчиво для пассажиров», – сказала сотрудник пресс-службы Белорусской национальной авиакомпании Полина Холяво.

«Мир» освещает наши культурно-зрелищные мероприятия, концерты, главную елку страны, а также ведущие госспецмероприятия, которые проходят на площадке Дворца Республики. Это очень важно. Потому что у МТРК «Мир» – огромная аудитория не только на территории Беларуси», – отметила специалист пресс-службы Дворца Республики Елена Бобрович.

Гости смогли своими глазами увидеть, насколько телеканал «МИР» уникален. Он рассказывает о жизни стран Содружества и затрагивает темы, которые близки каждому зрителю.

Сейчас аудитория «МИРа» во всех странах превышает 180 миллионов человек. Канал входит в число лидеров по рейтингу. В Беларуси и Казахстане он занимает пятое место, в Армении и Кыргызстане входит в десятку самых просматриваемых телеканалов. Количество зрителей в России за последние 15 лет выросло в 16 раз.