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Представительство МТРК «Мир» в Беларуси устроило день открытых дверей
08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Специально для них провели экскурсию по редакции, чтобы показать, как создаются новости, которые белорусские зрители смотрят каждый день. Познакомили с корреспондентами и операторами, показали студию. Еще гостям вручили подарки.
«Наше сотрудничество, в первую очередь, выгодно не только вам, но и нам. Потому что вы распространяете информацию про нашу компанию. Распространяете очень оперативно и доходчиво для пассажиров», – сказала сотрудник пресс-службы Белорусской национальной авиакомпании Полина Холяво.
«Мир» освещает наши культурно-зрелищные мероприятия, концерты, главную елку страны, а также ведущие госспецмероприятия, которые проходят на площадке Дворца Республики. Это очень важно. Потому что у МТРК «Мир» – огромная аудитория не только на территории Беларуси», – отметила специалист пресс-службы Дворца Республики Елена Бобрович.
Гости смогли своими глазами увидеть, насколько телеканал «МИР» уникален. Он рассказывает о жизни стран Содружества и затрагивает темы, которые близки каждому зрителю.
Сейчас аудитория «МИРа» во всех странах превышает 180 миллионов человек. Канал входит в число лидеров по рейтингу. В Беларуси и Казахстане он занимает пятое место, в Армении и Кыргызстане входит в десятку самых просматриваемых телеканалов. Количество зрителей в России за последние 15 лет выросло в 16 раз.
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Гостей познакомили с корреспондентами и операторами, показали студию и вручили подарки.
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