На зиму в Беларуси заготовили более миллиона кубометров древесины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы готовятся к зиме. В Минсельхозпроде заготовили более миллиона кубометров древесины и контролируют продажу – цена приемлемая, рассказывает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

За смену Михаил Грибок может нарубить 12 кубов леса. Объем внушительный, но спрос населения – еще больше. Сезон заготовки дров в Беларуси в октябре-ноябре, а предприятие уже нарубило и продало больше, чем в прошлом году.

«По льготной цене для населения расколотые дрова будут стоить 38 рублей 31 копейку за один кубометр дров. За брикет – 29 рублей 99 копеек», – уточнил старший мастер городского топливного пункта Клецкого лесхоза Дмитрий Абабурко.

Это примерно 911 российских рублей. Цена для льготников, у которых нет газоснабжения и стоит печное отопление. Соответствующую справку выдают в сельском совете. Ее и получила Мария Кульчик. После обратилась в топливный отдел своего района и выписала дрова.

«Дрова пришли в течение пяти дней. Главное то, что они колотые. Береза преимущественно используется для тепла, она лучше всего для печного отопления», – говорит жительница Клецкого района Мария Кульчик.

Раньше белорусы обращались в лесхоз и самостоятельно работали на делянке – так дешевле. Сегодня предпочитают заказывать колотые и с доставкой. Одна семья по льготной цене может заказать до 15 кубометров дров и брикета, все что выше идет по рыночной цене. На зиму белорусы больше заказывают березу. Именно за такими дровами в лесхозах возникают небольшие очереди.

«В настоящий момент мы можем произвести 4,9 куба дров либо 3,5 тонны брикета на выбор, либо 3 тонны брикета и 1,2 куба дров – это смешанная норма на одно домовладение», – уточнил старший мастер городского топливного пункта Клецкого лесхоза Дмитрий Абабурко.