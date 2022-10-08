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В финал фестиваля «Евразия.DOC» вышел фильм «Пепел Хатыни. Боль без срока давности»

08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль документального кино стран Содружества «Евразия.DOC» подходит к концу в Минске. В финале – 32 картины, среди них фильм представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси «Пепел Хатыни. Боль без срока давности». Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

За звание лучшей боролись 270 картин. В финале – 32 работы, представлены почти все страны Содружества.

Диплом финалиста получил фильм «Пепел Хатыни. Боль без срока давности». Над ним работали журналисты и режиссеры телеканала «МИР» из Минска. Это история о гибели самой известной деревни в стране. В 1943 году каратели согнали ее жителей в сарай и заживо сожгли 149 человек, из них 75 детей.

«Несмотря на всю известность этой истории, вот этой страшной трагедии Хатыни, все равно остается очень много белых пятен. Как ни странно, 92-летний следователь, который давал нам интервью и рассказывал о том, как он более 14 лет раскручивал и выяснял, кто же все-таки сжег Хатынь и другие деревни, кто совершал карательные операции. Выясняется, что мы многих вещей не знаем», – рассказала автор фильма, редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Алипова.

Три серии и 75 минут расследования. Искать подробности трагедии пришлось в архивах, газетах и материалах уголовных дел. Авторы фильма впервые снимали в павильонах киностудии «Беларусьфильм». Для постановочных художественных кадров провели кастинг и нашли актера.

«У нас был главный герой, которому 90 лет, он реально существующий персонаж. Мы проводили кастинг, по всей территории Беларуси мы искали подходящего актера, среди всех театров. Очень много хроники пересмотрено, чтобы отобрать нужные ценные кадры. Это была самая тяжелая психологическая работа, все через себя пропустить», – сказал режиссер студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ростислав Смольский.

Гран-при конкурса получил фильм немецкого режиссера Вильгельма Домке-Шульца. Картина рассказывает о пожаре в Одесском доме профсоюзов. Материалы для расследования автор собирал по крупицам.

«Это была совместная работа, те кадры и картины 2014 года мне дали мои коллеги из Одессы, а свежие современные кадры, которые вошли в этот фильм, я сам снимал в Одессе в 2018 году», – отметил режиссер Вильгельм Домке-Шульц.

Фестиваль документального кино стран Содружества «Евразия.DOC» прошел в седьмой раз. Традиционно, за четыре дня фильмы показали в кинотеатрах Минска и Смоленска.

Телеканал «МИР» уже не первый раз участвует в фестивале «Евразия.DOC». В прошлом году специальный приз получила картина «Фабзайцы». Это совместный проект филиалов МТРК «Мир» в Беларуси и Санкт-Петербурге.



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Теги: Минск
 
 
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Над фильмом работали журналисты и режиссеры телеканала «МИР» из Минска.
 
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