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Головченко обозначил приоритетные задачи правительства Беларуси на 2023 год

08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие промышленности, рост экспорта и инвестиций. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил задачи правительства на будущий год, передает «МИР 24».

В следующем году планируется увеличить промышленные мощности и расширить международные рынки сбыта. Развитие получат инфраструктурные объекты – школы, больницы, дороги. На это выделят более 190 млрд российских рублей. Глава правительства подчеркнул, что прогнозы благоприятные, санкционный удар экономика выдержала.

«Санкционный потенциал у Запада в принципе уже исчерпан. Проблем немало, среди них – инфляция, небольшое снижение уровня реальных доходов населения, все еще относительно высокие ставки по кредитам, спад инвестиционной активности и так далее. Но это плата за независимость», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В следующем году также реализуют 50 импортозамещающих проектов.



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Глава правительства Беларуси подчеркнул, что прогнозы благоприятные, санкционный удар экономика выдержала.
 
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