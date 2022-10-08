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Головченко обозначил приоритетные задачи правительства Беларуси на 2023 год
08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие промышленности, рост экспорта и инвестиций. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил задачи правительства на будущий год, передает «МИР 24».
В следующем году планируется увеличить
«Санкционный потенциал у Запада в принципе уже исчерпан. Проблем немало, среди них – инфляция, небольшое снижение уровня реальных доходов населения, все еще относительно высокие ставки по кредитам, спад инвестиционной активности и так далее. Но это плата за независимость», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
В следующем году также реализуют 50 импортозамещающих проектов.
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Глава правительства Беларуси подчеркнул, что прогнозы благоприятные, санкционный удар экономика выдержала.
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