|
Будславский костел открылся для прихожан после пожара
08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Нотр-дам. В Будславском костеле завершили строительно-восстановительные работы. Святыня пострадала от сильного пожара в мае 2021 года. Теперь в храме начались богослужения, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Следы пожара в костеле видны и сегодня. На лавках – черные пятна от сажи, старинной люстры больше нет. Но строительные работы завершены. Здесь возвели временную металлическую крышу. Старую пожар уничтожил полностью: медный купол расплавился, деревянные перекрытия сгорели.
Скоро к работе приступят реставраторы. Им предстоит нанести на стены новые росписи и фрески. Часть пострадала от огня, часть – от воды во время тушения. А вот некоторые реликвии успели спасти. Среди них – уникальная икона Божьей матери, старинный алтарь и орган.
На благотворительный счет костела деньги приходили каждый день. Всего пожертвовали полтора миллиона белорусских рублей. Это около 36 миллионов российских. Восстанавливать святыню помогали не только жители страны.
Будславский костел – один из самых старых в Беларуси. Его построили в 17 веке. Святыня носит титул малой базилики. Он присваивается папой римским. Во всем мире таких 1700, а в Беларуси три.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будславский костел – один из самых старых в Беларуси. Его построили в 17 веке. Святыня носит титул малой базилики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)