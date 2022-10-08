Будславский костел открылся для прихожан после пожара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Нотр-дам. В Будславском костеле завершили строительно-восстановительные работы. Святыня пострадала от сильного пожара в мае 2021 года. Теперь в храме начались богослужения, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Прихожанка Людмила Ермакович не может сдержать слез. Наконец пришла на молитву в Будславский костел. В день пожара одна из первых прибежала спасать святыню. Потом помогала убирать, чистить стены, пол и мебель.



«Мне теперь плакать хочется, непредсказуемо это было. С костела все выносили, покуда суд да дело, так уже все было вынесено, что можно было. Сказали нам, что мы можем в костеле молиться, для нас это была такая радость, вам не рассказать», – подлилась Людмила Ермакович.

Следы пожара в костеле видны и сегодня. На лавках – черные пятна от сажи, старинной люстры больше нет. Но строительные работы завершены. Здесь возвели временную металлическую крышу. Старую пожар уничтожил полностью: медный купол расплавился, деревянные перекрытия сгорели.



«У нас теперь есть временная крыша , она разрабатывалась так, чтобы ее можно было быстро демонтировать. Она так проектировалась, что ее снимут во время проведения реставрационных работ и заменят на крышу из того материала, который был до этого, то есть на медный», – рассказал ксендз Будславского костела Дмитрий Дубовик.

Скоро к работе приступят реставраторы. Им предстоит нанести на стены новые росписи и фрески. Часть пострадала от огня, часть – от воды во время тушения. А вот некоторые реликвии успели спасти. Среди них – уникальная икона Божьей матери, старинный алтарь и орган.



«Все вынесли достаточно быстро, потому что как раз было утро, деревня просыпалась, кто-то на работу ехал, поэтому все вынесли быстро. Практически через час после того, как увидели, что горит крыша, уже все вынесли. На следующие дни провели инвентаризацию. Что могли, то оставили у себя», – рассказал ксендз Будславского костела Дмитрий Дубовик.

На благотворительный счет костела деньги приходили каждый день. Всего пожертвовали полтора миллиона белорусских рублей. Это около 36 миллионов российских. Восстанавливать святыню помогали не только жители страны.



«Много туристов, которые приезжали все лето, по выходным. Эмоции первоначально были такие, всем казалось, что, наверное, уже никогда не смогут войти в храм, потом очень сильно ждали этого каждый день», – отметила управляющая делами Будславского сельского исполнительного комитета Кристина Полочанская.

Будславский костел – один из самых старых в Беларуси. Его построили в 17 веке. Святыня носит титул малой базилики. Он присваивается папой римским. Во всем мире таких 1700, а в Беларуси три.