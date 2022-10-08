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Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче
08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Женские сборные Беларуси и России по футболу сыграли товарищеский матч. Игра вышла волнительной и показательной. По ее итогам команды оценили своих новых игроков, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Крики, волнение, напряжение. Несмотря на то, что матч товарищеский, футболистки обеих сборных играли в полную силу.
«Это игры, которые помогают нам в действительности посмотреть на новичков, которые у нас появляются, может, изменить тактическую схему. В таких основополагающих моментах помогают контрольные матчи», – отметил главный тренер национальной женской сборной Беларуси по футболу Юрий Малеев.
«Мы друг друга все знаем, потому играем вместе – поддерживают, помогают. Хороший провели матч. Не без ошибок, конечно, будем их исправлять», – рассказала игрок национальной женской сборной России по футболу Кристина Комиссарова.
Подкаты, финты и неожиданные маневры. Для многих девушек игра стала непростой. Да и сам футбол – игра небезопасная. Спортсменки шутят, если после матча нет синяков, значит схалтурили. Растяжения и ушибы – самые частые спутники футболисток. Но это никого не останавливает.
«Когда ты в азарте, ты видишь только мяч, и у тебя есть цель. Тебе нужно сделать все, и ты уже ничего не думаешь, ты в моменте, ты в потоке и все. Тебе нужно забрать мяч», – поделилась игрок национальной женской сборной Беларуси по футболу Анастасия Новикова.
Товарищеский матч закончился результатом 0:2 в пользу российской команды. Но у белорусской сборной еще будет время отыграться. Второй общий матч состоится 10 октября. Женские сборные Беларуси и России сыграли товарищеский матч впервые с 2012 года.
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Товарищеский матч закончился результатом 0:2 в пользу российской команды.
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