Женская сборная России обыграла Беларусь в товарищеском матче

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женские сборные Беларуси и России по футболу сыграли товарищеский матч. Игра вышла волнительной и показательной. По ее итогам команды оценили своих новых игроков, подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Крики, волнение, напряжение. Несмотря на то, что матч товарищеский, футболистки обеих сборных играли в полную силу.

«Это игры, которые помогают нам в действительности посмотреть на новичков, которые у нас появляются, может, изменить тактическую схему. В таких основополагающих моментах помогают контрольные матчи», – отметил главный тренер национальной женской сборной Беларуси по футболу Юрий Малеев.



У обеих сборных пополнение в составе. Многие футболистки впервые показывают себя на поле. Матч волнительный и важный. После него тренер решит судьбу молодых кандидаток. У опытных игроков своя задача – помочь новичкам раскрыться и показать себя.

«Мы друг друга все знаем, потому играем вместе – поддерживают, помогают. Хороший провели матч. Не без ошибок, конечно, будем их исправлять», – рассказала игрок национальной женской сборной России по футболу Кристина Комиссарова.

Подкаты, финты и неожиданные маневры. Для многих девушек игра стала непростой. Да и сам футбол – игра небезопасная. Спортсменки шутят, если после матча нет синяков, значит схалтурили. Растяжения и ушибы – самые частые спутники футболисток. Но это никого не останавливает.

«Когда ты в азарте, ты видишь только мяч, и у тебя есть цель. Тебе нужно сделать все, и ты уже ничего не думаешь, ты в моменте, ты в потоке и все. Тебе нужно забрать мяч», – поделилась игрок национальной женской сборной Беларуси по футболу Анастасия Новикова.

Товарищеский матч закончился результатом 0:2 в пользу российской команды. Но у белорусской сборной еще будет время отыграться. Второй общий матч состоится 10 октября. Женские сборные Беларуси и России сыграли товарищеский матч впервые с 2012 года.