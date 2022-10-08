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Инженеры-пианисты и операторы с прищуром: секреты мастерства от «Мира» в Беларуси

08.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мир» объединяет 184 миллиона человек из 10 стран. Межгосударственной телерадиокомпании исполняется 30 лет. Решение о ее создании было подписано в Бишкеке. Главная цель – формирование общего информационного пространства, чтобы объединить зрителей из бывших советских республик.

20 литров кофе в день, постоянно звонящие телефоны, 50 тысяч километров за месяц, прямые эфиры словно занятие в спортзале – так работают сотрудники «Мира» в Беларуси.

«МИР» можно смотреть по телевизору, слушать и читать в мобильном телефоне. Мы работаем, чтобы открывать мир для миллионов», – говорит директор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.



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По словам директора Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольги Шпилевской, коллектив «работает, чтобы открывать мир для миллионов».
 
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